郭富城訓練班曾被老師踩外型最差　「現在也不覺得自己帥」

天王郭富城（Aaron）最近為內地選秀節目《創造營2019》擔任四大導師之一，日前在官方發布的宣傳片中，節目組特別為他們各自剪輯了一條短片，回顧過往30幾年的出道歷程，令Aaron、蘇有朋、胡彥斌、黃立行都幾度哽咽。

隨著宣傳片的播出，四位導師過往的經歷再度引起大家關注。有網友找出Aaron在2009年作客《非常靜距離》的訪問片段，當中他提及自己當年入讀無綫藝員訓練班，被老師說外型是全班最差的一個，於是網友們展開討論，紛紛曬出Aaron各個時期的照片，為其平反。

網友曬出Aaron早期照片，為其平反「郭富城全班最醜」。（微博圖片）

Aaron在節目中講到，在2000年以後，他開始想轉型做一位真正的演員，在05年接演電影《三岔口》，一舉斬獲第42屆《台灣電影金馬獎》最佳男主角獎，他坦言演戲的心態、演戲的潛能是由無綫藝員訓練班開始：「我訓練班的時候是拿第一名的，畢業之後，我們拿成績表，我們的老師跟我說『你不要得意，雖然你成績上是第一名，但你的外型，是我們同班同學裡，最差的一個』。」這讓在場的觀眾以及主持人李靜都感到不可思議，反問到：「這老師眼睛有問題吧？」Aaron續指，那時的自己一點也不帥，到現在也不覺得自己帥，隨即他道出同期演員：「有林文龍，『超級新星大賽』選拔出來的麥長青，他們這個時候都比我帥的。」老師更告誡他：「你要在演戲方面好的話，你一定要把你的演技好好地練好。」

Aaron 10年前在內地訪談節目中大爆老師稱他的外型是全班同學中最差的一位。（視頻截圖）

其實Aaron曾經兩次入讀無綫藝員訓練班，第一次是1984年第2期藝員招募班（83年下半年開始，藝員訓練班改制藝員招募），成為舞蹈員，同期有謝天華、鄧萃雯、邵美琪等。期間參演不少女歌手的MV拍攝，包括梅艷芳、鄺美雲、陳慧嫻等。1985年，因為於健美小姐選舉的歌舞表現突出，被時任無綫藝人經理的馮美基介紹，入讀1988年第14期藝員訓練班，同期除了Aaron提到的兩位演員之外，還有林家棟、黃德斌、江榮暉等。

Aaron在陳慧嫻《傻女》MV中的扮相。（視頻截圖）

網友們見到Aaron曾經的剖白，也紛紛留言質疑「老師眼睛有問題」，還有網友網友表示：「這種醜請給我來一打」、「老師是被郭富城的美貌震驚到有點失常了吧」、「我也想醜成這樣」等，一致反對老師對Aaron外型的評價。