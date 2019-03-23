金像同行《小孩有夢》　郭富城楊千嬅謝安琪助劏房學童追夢

香港電影金像獎協會自上年起，增設「金像同行」環節，借助圈內影星力量，關注社會上的弱勢社群。第一屆受惠單位是香港罕見疾病聯盟。 而今年2019大會選定了關注基層孩童的慈善機構：關注學童發展權利聯席 （以下簡稱：關學聯） ，成為第二屆《金像同行Caring Partner》項目的合作伙伴，本屆大使為郭富城先生，早前他便聯同金像獎大會、4位藝人楊千嬅、謝安項、余文樂及毛舜筠，去探訪基層孩童之餘，亦拍下特輯《小孩有夢》將於下星期播放。

千嬅去到劏房戶，探訪一位想做老師的小朋友。（影片截圖）

《小孩有夢》會分成5個故事，並以電影主題包裝，包括郭富城 X 阿博《大弦樂家》，住在劏房的阿博，因空氣不流通也令到他有嚴重鼻敏感。阿博在社區中心得到學習小提琴的機會，他夢想長大後成為小提琴老師，郭富城為表支持，當阿博在街頭用小提琴演奏《強》這首歌曲時，到街頭支持！「這是小小的心意，鼓勵你不要放棄去追尋你的夢。」郭富城說。

借來的小提琴肩托壞掉，阿博以毛巾及橡皮圈自製肩托。（影片截圖）

楊千嬅X婉瑩 《十個小孩的校長》

至於千嬅，就探訪女孩婉瑩，她於單親家庭成長，與媽媽、公公、細舅父同住於公屋，由於經濟拮据，婉瑩未曾試過在戲院看電影、吃過pizza，也因家裡沒電腦，只可借同學的電腦做網上功課。但她沒有埋怨，反而不時幫手做家務，更希望他日成為一個老師，去幫助其他貧窮的小孩讀書識字。於是在呂麗紅校長的幫助下，楊千嬅便跟婉瑩一同到元岡幼稚園，實踐她一日校長的夢想。

由《五個小孩的校長》帶領婉瑩，成為「十個小孩的校長」。（影片截圖）

其餘三個故事包括余文樂 X 熹熹實現他的演員夢《我是路人丙》，謝安琪 X 韻澄讓她初嘗做醫生的《平民俠醫》，還有毛舜筠 X 泳鍁可以一家人齊齊整整吃一餐《家有喜宴》。

《小孩有夢》將於3月25日開始一連五天晚上19:55於ViuTV首播。