【金像同行之小孩有夢】郭富城雪中送小提琴　街頭表演現身支持

由Viu TV播出的《金像同行之小孩有夢》昨晚（25日）首播，第一集由郭富城率先登場，一共會播出5輯，而余文樂、謝安琪、楊千嬅告毛舜筠都會參與其中，幫助貧窮線下的學童追夢！

首集請來郭富城打頭陣，鼓勵朱博努力追夢。（影片截圖）

《小孩有夢》分成5個故事，首集請來郭富城探望11歲的朱博，他的父母在他出世前已經離婚，現時跟媽媽一同住在劏房中的客廳。郭富城：「雖然在現實中有許多限制，不過朱博仍有一個夢想，希望將來成為一名音樂家，既然大家都熱愛音樂，我好希望去鼓勵佢！」

朱博見到城城即時打招呼：「Hello！城城哥哥！」（影片截圖）

城城大讚朱博懂事兼冷靜，他看到朱博床上的小提琴問是不是他自己的琴，朱博回應是從社區中心借的，而且沒有專業拉小提琴用的托架，會用毛巾作業替代品，又即時表演給城城聽。聽畢，城城即時拍手給予鼓勵：「唔錯啫！不過仲有好多要去改進的地方，你可以繼續拉得更加好，努力！加油！」

朱博跟城城承諾過後，日以繼夜加緊練習拉小提琴。（影片截圖）

城城包到勁密實現身文化中心，親身到場支持朱博。（影片截圖）

其實朱博在尖沙嘴文化中心對出進行了首次個人表演，他為答謝城城的教導，在表演中拉奏《強》，誰知在他表演完後，城城驚喜現身，到街頭支持，整個表演都看在眼內，更說：「我好鍾意啊！」以及送上一個擁抱，朱博此時終於放鬆心情露出微笑。最後城城送上一個刻有朱博名字的小提琴，說：「這是係我小小嘅心意，鼓勵你唔好放棄一直去追尋你嘅夢，唔單止喺呢度表演，之後仲可以喺文化中心裡面表演，再之後去到全世界唔同地方表演。」其後城城再講到希望全香港的小朋友，大家都可以好勇敢、堅強追尋他們的夢想，永不放棄！

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城城送上朱博的專屬小提琴。（影片截圖）

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