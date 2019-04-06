Billboard Music Awards公布提名　Cardi B入圍21獎自己鬥自己

歐美樂壇又派成績表，Billboard日前公布2019年度Billboard Music Awards（BBMA）入圍名單。最亮眼的必然要數坐擁21項提名的饒舌歌手Cardi B，她入圍的都是大獎級別，包括最佳藝人、最佳女藝人等，Cardi同時憑熱曲《I Like It》入圍Top Hot 100 Song，可謂「自己鬥自己」。男歌手方面，Drake及Post Malone暫時各以17項提名跑出，雙方叮噹碼頭；兩位和Cardi一樣，同時入圍最佳藝人獎。

Cardi B一口氣拿到二十一項提名，差少少就可以平了Drake 2017年二十二項提名保持者的紀錄。(Cardi B Instagram)

Drake在最佳藝人一項中和Cardi B 爭獎。(Drake Instagram)

今年「BBMA」同往年一樣，設兩個粉絲投票獎：最佳社會藝人（Top Social Artist）及最佳流行榜成就大獎（Chart Achievement Award）。其中Top Social Artist 五名候選者中便有3隊韓團，包括防彈少年團BTS、EXO及 GOT7，而BTS自2017年起便連續兩年贏得這個大獎，足見ARMY（BTS粉絲稱呼）的威力。今年未知EXO或GOT7能否打破這個平衡？

BTS三度獲提名最佳社會藝人，未知能否力壓EXO、GOT7 奪三連霸。（BTS Twitter）

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