BTS防彈少年團首波預告照公開　家居服自拍顯私下少男味

「世界彈」BTS防彈少年團即將在12日，帶着新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》回歸韓國樂輯。早前官方就率先公開7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA的首波預告照片，充滿少男味的搞怪概念，立即引起全球A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）的關注。

《MAP OF THE SOUL : PERSONA》首波照片分成兩輯，第一輯以7位成員的多格自拍照組成。可見V和Suga等手持的自拍神棍及相機道具，都是時下年輕人流行的潮物，而且眾人對着鏡頭擺出的笑臉和搞怪表情，與台上成熟的BTS防彈少年團完全不同，更顯成員私下少男的一面。每位成員都拍了超過20張個人照及自拍，粉絲一定睇到眼花繚亂。

BTS防彈少年團首波預告圖由多張合照組成，不少粉絲都表示，希望官方能夠釋出每張合照的高清版本。（網上圖片）

+ 3 + 2

另一輯預告照中可見，BTS防彈少年團7位成員換上舒適的居家服。佈景中更擺放了洗衣機、毛巾和牙刷等家品，加上刻意不望鏡頭的動作，就像粉絲通過玻璃，見到成員們日常照鏡的樣子。早在上月中專輯預售開放後，《MAP OF THE SOUL : PERSONA》已在短短5天內衝破268萬張的銷量，成績非常驚人。而組合這次將於13日，在美國節目《SNL》上首次公開新歌舞台，預計會再一次造成話題。

BTS防彈少年團將於6月舉行粉絲見面會，與久違的韓國粉絲見面。（網上圖片）