想同阿女一齊打機　陳柏宇不擔心沉迷：控制得好細路仔都可以打！

陳柏宇（Jason）今日出席電子遊戲宣傳活動，更與粉絲互動直播打機，看他操作遊戲手製技巧純熟，立即明白他也是熱愛打機之人。

問到Jason會否視打機為一種減壓途徑，他思考了一會才笑說：「可以話係都可以話唔係，因為打機有時都要追趕進度，打極都打唔過反而壓力仲會大咗！」其實這也與Jason所喜愛的遊戲類型有關：「我自己就鍾意打啲RPG類型嘅遊戲（即角色扮演類遊戲），除咗要打怪升Lv，仲要推進劇情，如果打唔過就會有啲氣餒。」

柏宇更即場直播打新game，操作純熟功架十足，一睇就知都係熱愛打機之人，期間提到自己最喜歡的卡通人物原來是高菲狗。（葉志明攝）

Jason如此熱愛打機，私下可有一個「中佬打機團」？對此Jason反而表示：「咁又冇喎，其實同我打開機嗰啲都係後生仔，個個都係得20幾歲，真係冇乜人同我差唔多年紀。」雖然心態年輕是好事，但是老婆會不會因爲Jason沉迷打機而不高興？Jason則回應：「都唔會，因為我唔係一年四季揸住機打，我打機有一個周期，真係遇到想玩嘅game先會買來打，而一隻game通常玩一個月已經頂盡玩晒，所以即使沉迷都只係一段時間，嗰段時間可能真係會成個人沉迷咗入去日打夜打，但其實我覺得有樣野可以令你去沉醉其中都係一件好事。」

柏宇表示打機和戶外活動都是合適的親子活動，對打機一事無負面印象，未來會視乎當時潮流安排與女兒的節目。（葉志明攝）

對於父母應否讓小朋友打機一問，Jason就大方回應：「都有諗過以後會同阿女一齊打機，可以揀啲適合親子玩嘅多人遊戲，就唔會話唔俾小朋友掂打機呢樣嘢，其實所有嘢沉迷都唔好㗎啦，我相信只要控制得好，細路仔係絕對可以打機嘅。」

最後談到工作上的近況，Jason表示：「我而家準備緊新嘅專輯，同埋都製作緊新嘅歌，對上講起出新歌都已經係聖誕嘅事，所以都希望快啲出到新歌俾大家聽，但演唱會就暫時未有計劃住。」

談及工作上的近況，柏宇表示現正籌備新專輯及新歌，新歌風格未定，一切都會憑感覺去做，又表示暫時未有計劃舉辦演唱會。（葉志明攝）