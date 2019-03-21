陳柏宇撇低妻女「中佬上廣州」　過千粉絲撐場逼爆三層商場

為新歌《中佬旅行團》四出宣傳的陳柏宇（Jason）日前到廣州某商場為星期六（23日）舉行的《SPEECHLESS演唱會廣州站》造勢，與當地過千名粉絲見面玩遊戲，可見「中佬」人氣依舊！

Jason已經多年沒跟廣州粉絲見面，引來大批粉絲已經一早到場霸靚位，更把三層商場逼爆。

Jason雖然平日經常把寶貝女Abigail掛在嘴邊，話題又總離不開湊女大小事，但他絕對沒有因此忘記歌迷，於是撇低女兒「中佬上廣州」。由於Jason已經多年沒與廣州粉絲見面，大批粉絲已經一早到場霸靚位，更把三層商場逼爆只為一睹Jason風采，場面墟冚！Jason見到歌迷到場當然非常開心，不停與位於高層位置的粉絲揮手，又發揮無厘頭本色，搞gag𠱁歌迷開心，令現場氣氛非常熱鬧。

Jason日前到廣州與過千名粉絲見面，為星期六演唱會造勢。

Jason表示得到廣州歌迷如此歡迎感到相當驚喜：「當然好開心，冇諗過咁耐冇去廣州，啲歌迷都仲好支持我，當日亦見到好多新面孔，其實真係好想有多啲時間同佢哋傾吓偈、交流吓，可惜時間所限。我一定會以最好嘅演出去回饋返俾大佢哋，答謝佢哋嘅支持！」另外，《SPEECHLESS演唱會廣州站》的門票都已經全部售罄，Jason對買不到票的歌迷給另一個建議：「嚟緊我會開深圳站演唱會，所以如果今日撲唔到飛嘅，或者咁啱嗰日唔得閒嚟嘅，可以嚟深圳睇我呀！等你哋！」