陳柏宇帶團去旅行　自覺開始似中佬：娛樂都變咗湊小朋友

陳柏宇今日（12日）出席首屆KKBOX香港風雲榜活動，自彈自唱《無限大》：「開心！有機會俾我去做平時唔會做嘅嘢仲好，因為我不嬲都唔係一個自彈自唱嘅歌手，學結他都係為咗寫歌，喺個Show裡面可以做一啲有趣啲嘅嘢就嘗試下，迫我練吓。雖然做得有啲差、甩甩漏漏，但幾好吖，迫自己做啲Out of comfort zone嘅嘢。」

陳柏宇在風雲榜中得到年度風雲歌手獎項，並演唱了《認真如初》及《別來無恙》。（葉志明攝）

陳柏宇有女萬事足，三句不離女兒：「生咗女之後發覺自己寫多咗歌，雖則都係得兩三首。」又說囡囡為自己提供靈感：「有時我會同佢一齊哼，哼哼下我又覺得好似幾Catchy ，好鐘意個Through，記到就記。」女兒果然是爸爸的前世情人：「我好沉迷個女，啱啱出世嘅時候都未去到超級沉迷個地步，越來越沉迷。而家開始多交流，成日都好多嘢講，我會feel到佢心情，佢一眼瞓我就知！」

陳柏宇說除了工作，其餘時間的生活都很規律，所以自覺已踏入中佬階段。（梁碧玲攝）

說到接下來將會帶團去中佬旅行團，陳柏宇覺得自己已踏入中佬階段：「唔係個年紀係中佬，而係個狀態，當你生咗小朋友之後，當你所有娛樂都變咗係湊小朋友，生活好規律嘅時候，我覺得開始似中佬。」問到有什麼期待，陳柏宇回應：「我開心玩㗎咋，我好鐘意同佢哋去做下啲唔同嘅嘢，好似之前又做下瑜珈，又做下Gym，我都覺得幾好玩。」

陳柏宇笑說因為自己的筋很緊，所以做瑜珈時很多動作也做不到，但反而啟發了自己要多拉筋。（梁碧玲攝）