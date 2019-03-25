陳柏宇廣州演唱會助女粉絲求婚：大家學吓嘢啦！

陳柏宇（Jason）日前到舉行《SPEECHLESS演唱會》巡迴廣州站，以《霸氣情歌》、《I Miss You》、《車匙》和《永久保存》等多首大熱作品開場，全場觀眾反應熱烈，尖叫聲連連。

陳柏宇（Jason）日前到舉行《SPEECHLESS演唱會》巡迴廣州站。

Jason與觀眾打招呼時說：「今晚見到全場爆滿，好多謝大家嘅支持，因為我唔係好經常嚟到廣州做宣傳，唔可以成日同大家見面，但大家都咁支持我，真係好多謝大家。」在香港站演唱會中，其中一個看點是Jason除衫騷肌，有觀眾要求Jason除衫，他笑言衫內有衫，又自嘲身型有變，所以向觀眾笑着說：「你哋嘅目的係唔會達到㗎！」不過，Jason又怎會捨得叫觀眾太失望，他還是有騷壯臂，粉絲們報以熱烈的尖叫聲歡迎。

Jason用結他自彈自唱，更向粉絲大派福利大騷手臂。

難得Jason到廣州開騷，有女歌迷想借機向男朋友求婚，Jason得知後大樂，更大爆當年與太太符曉薇的求婚事，他說：「大家學吓嘢啦！當年我同佢一早決定咗要結婚，佢叫我向佢求婚喎，我話『好，一人一次！』而家有埋人辦，今次我老婆走唔甩喇，哈哈！」歌迷聞言後大笑，Jason笑言一人向對方求婚一次才公平。其後Jason邀請樂手伴奏，唱歌為一對小情人增添氣氛，又預祝他們成功。

Jason助女粉絲即場向男友求婚。

他透露有歌迷希望借他的口鼓勵自己的一位感到不開心的朋友，Jason坦言為了這個要求，想了很久應該如何完成這個「任務」，性格正面樂觀的他勸止大家做出傷害自己的事，因為傷害的不只是當事人，還有家人和朋友。：「唔開心嘅我哋要捱過佢，方法有好多種，亦有好多選擇，但傷害自己嘅方法唔可以揀，會傷到自己同朋友，希望唔開心嘅朋友可以盡快捱過呢個黑暗時期，盡量搵多啲朋友傾訴，唔好逼自己埋角落。加油，我支持你！」