與林保怡拍《金枝慾孽》結緣　周家怡：同佢合作真係好幸福！

周家怡今天（7日）出席慈善活動嘉年華，她笑稱這活動對自己意義深厚：「前年我哋同呢個義工團體一齊去台灣，點解會咁開心可以同一班小朋友去旅行呢，其實就係因為佢哋身體都有殘障，要好多醫護人員照顧，咁佢哋平時都唔係成日出國，同行加埋工作人員有二百個人員，咁今日嚟到係同佢哋重聚。」

家怡以為去到台灣做義工時候會忍不住哭出來，但看見那些小朋友很堅強，就沒有哭。（劉智源攝）

今天活動中家怡也與林保怡一同出席，最近二人因工作關係常常形影不離，家怡指能夠與他常在一起是件開心事：「保怡係一個好好嘅人同好演員，我其實識咗佢好耐，當年《金枝慾孽》一齊拍劇認識，就覺得呢個演員點解演技咁好，成日留意佢，到今時今日合作真係好幸福，仰慕咗佢好耐，真係好幸福㗎！」

家怡笑言能與好戲之人林保怡合作真的好幸福。（劉智源攝）

現在天氣逐漸轉熱，家怡出席活動也汗流浹背，她也很溫馨地提提大家解暑的方法：「我企係到都濕哂，其實我飲好多水，如果想要解暑真係要飲好多水，但大家記住唔好大啖咁飲水，應該要少少咁慢慢飲，因為要令到口腔濕潤係最緊要。」