【歎息橋】初次擔任劇集監製　林保怡：我畀新人好多空間演繹！

林保怡今天（7日）出席慈善活動嘉年華，早前保怡也因這個活動的義工團體與周家怡一起到台灣做義工，保怡憶起那旅程與很多「小天使」一起去：「最難忘我哋去嘅旅程有十一張輪椅，你諗下我哋搬運過程到上機到台灣落機再去酒店，成件事如果冇香港同台灣志願者幫忙，根本冇可能發生，所以一定要支持。」

保怡去台灣做義工時候3日2夜中有一個分享會，那時候保怡笑言聽到差一點哭了出來。（劉智源攝）

近日因工作關係，保怡經常與周家怡日對夜對，他笑言長時間對住家怡十分開心：「我哋今日一齊著情侶裝添，好多人會問我哋係咪一齊住，我答係呀，一齊住、一齊刷牙！講笑啫，其實我覺得係一個緣份，因為工作成日遇到，所以成日大家都見到面。」

保怡指家怡拍戲真的演得很好。（劉智源攝）

保怡指能遇到是一種緣份，全因這個緣份保怡也介紹不少工作機會給家怡，譬如說《8個女人一台戲》，他解釋自己常會幫助新人：「我諗例如係我套劇《歎息橋》我都畀好多自由好空畀新朋友去演繹角色，我同兩位導演喺旁邊睇住，但都真係出問題先出聲，不過大部份人都Ok，演得好好。」

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