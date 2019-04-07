無綫處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》中，有很多深受觀眾歡迎的CP，而朱凌凌（吳偉豪飾）及金城安（周嘉洛飾）這一對令大批網民讚不絕口，更希望兩人能夠「在一起」，亦令他們人氣急升。很可惜劇情持續發展下去，金城安已覓得新戀情，不過大家無須擔心，因為兩人最近就孖住衝出無綫為便利店拍攝廣告。在廣告片段中，兩人的感情又有「新進展」，金城安還鼓起勇氣跟朱凌凌「示愛」！

金城安肉赤 擔心朱凌凌食唔飽著唔暖

從兩分鐘的廣告片中見到，金城安得悉朱凌凌翌日要到外國讀書後立即崩潰，除了擔心朱凌凌食唔飽、著唔暖，更發脾氣奪門而出！當金城安靜下來回想兩人過往的甜蜜餵食片段，就立即去準備小驚喜給對方：「雖然我都好唔捨得，不過我都想你好，所以我一定要你記住屬於我哋嘅一晚。」然後為朱凌凌送上點心拼盤，還非常有心思地用青瓜和紅蘿蔔伴碟兼寫上「Miss you」字眼，希望對方能夠明白自己的心意。

點擊下圖看兩人的甜蜜照：

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金城安獻上錦囊：我可以畀你嘢嘅東西唔多

其後，在兩人情深對望時，金城安就遞上黃色錦囊，並肉麻地說：「我可以畀你嘢嘅東西唔多，如果你諗起我，就打開佢啦。」令朱凌凌感動不已。當畫面一轉，轉到去兩人玩視像會議的片段，原來朱凌凌只是去長洲讀書。最後見到金城安寫的小字條，簡單的兩句竟然有3個錯別字，令人啼笑皆非。這個廣告獲大批網民瘋傳兼大讚選角很有心思，有人搞笑寫道「港女安又寫錯字」、「隔住個mon都感受到濃濃嘅愛」，還笑言要推到這個廣告奪得年度廣告大獎。