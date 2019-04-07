節目中的「火水哥」看似是「新人」，其實演出經驗比不少TVB藝人更多。（截圖）

《粵講粵㜺鬼》至今已播出5集，無論收視以至網民評語都算不俗。節目除了有經驗十足的麥美恩（Mayanne）以及許文軒（Edmond）外，再加上戴祖儀（Joey The）以及鄧智堅（Eric）這兩位「新人」，簡直是火花十足，又笑料滿瀉。節目給予觀眾粵語知識之餘，又能帶來歡樂，實在非常成功。雖說鄧智堅是電視熒幕的新人，但其實演藝生涯已有12年，同時也是舞台劇團的藝術總監。

鄧智堅也有份演出舞台劇《HIHI 大爆炸》。（網上圖片）

演藝畢業 曾演逾40套舞台劇

來自舞台劇界的鄧智堅，主修表演系畢業於香港演藝學院。畢業後隨即加入舞台劇界並先後演出過40多套舞台劇，狄以達、火雞姐丁可欣、楊樂文、方詠琳合作演出的《HIHI 大爆炸》、黃秋生編劇的《夕陽戰士》等都有他的出現。他在擔任演員外，近年也著手培訓新人，創立了「心靈客棧」劇團之外，更經常開辦戲劇工作坊，周秀娜、梁釗峰（C AllStar）、Super Girls等，其實也是他的學生。身兼數個身份的他，其實還會兼任編劇及導演，2009年的《潮性辦公室》其實也是他的筆下之作。

鄧智堅在節目中形象百變，因著舞台劇的多年經驗，每個舉手投足都有「戲」。（截圖）

加入TVB 冀吸引觀眾去看舞台劇

鄧智堅接受《香港01》訪問時，談起加入TVB的因由。「之前拍《最緊要好玩》嘅時候係Freelance形式，後尾就係監製小慧姐搵我話：『不如入嚟試下啦，又可以多啲合作機會』。其實我加入嘅原因都係想多啲人認識我。你知自己搞劇團，舞台劇100%收入都靠賣飛，所以觀眾係好緊要。先唔講錢，舞台劇係需要引發觀眾共鳴，觀眾會買飛入場，先可以生生不息做落去。我冇咁偉大去改變市場，所有唯有去改變自己，希望入TVB嘅同時，能夠吸引多啲觀眾去睇舞台劇。」

FYY的「兵仔」火水哥也是舞台劇之中，產生出來的角色。（網上圖片）

FYY的「兵仔」火水哥 舞台劇Crossover電視

「呢個算係第一個我一展所長嘅節目！」談起在《粵講粵㜺鬼》中的演出，他這樣說。「有樣嘢唔知大家有冇留意，其實『火水哥』（節目中出現的『宅男』），呢個角色其實係《HIHI 大爆炸》入面火雞姐嘅『兵仔』，大家再留意下，喺《粵講粵㜺鬼》入面，佢每一次出現場都係做女嘉賓隻『兵仔』。呢個都係其中一個將舞台劇嘅嘢同電視Crossover嘅例子。」



談及關於「收入」這個較現實的話題，他坦言收入的確有減少。「收入唔多係真嘅，舞台劇產量亦會少啲，但係同時入咗TVB又多人認識我，電視台都有帶畀我其他工作。我覺得都係機會換機會，真係咩都要試下。」