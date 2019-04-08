《Running Man》與全昭旻拍劇戲假情真？　金知碩：對你心動了！

韓國SBS綜藝節目《Running Man》每星期都會推出不同花款遊戲，主持人劉在錫、宋智孝、金鍾國、Haha、李光洙、全昭旻、梁世燦和池錫辰合力帶給觀眾驚喜，而昨日（7/4）播出的《Running Man》節目組則為當日生日的全昭旻準備慶生特輯，特意安排曾合作拍攝tvN劇集《頂級巨星柳白》的演員金知碩擔任嘉賓，與全昭旻進行生日約會，令全昭旻小鹿亂撞，觀眾看得非常心動！

《Running Man》全昭旻生日特輯邀請金知碩擔任嘉賓。（網上截圖）

為了今次生日約會，全昭旻特意悉心打扮，表現含羞答答，與平日奔放風格截然不同。見到金知碩時，全昭旻不只大叫「Oppa」（即韓文「哥哥」），還興奮得與金知碩擁抱，可見全昭旻對節目組安排的約會對象非常滿意。

見到全昭旻咁開心抱住金知碩，就知佢好滿意呢個約會對象啦！（網上截圖）

至於金知碩亦不斷氹全昭旻開心，一開始就大讚當日的全昭旻比以往漂亮；全昭旻坦言《Running Man》節目組安排兩人約會，令她有點尷尬時，金知碩直言「我來到是和你約會呀！」再次令全昭旻心花怒放；金知碩更明言拍攝《頂級巨星柳白》時，曾對全昭旻心動：「有時你無心的舉動，令我很心動，偶爾會分不清演戲還是現實。」全昭旻聽畢後，當場開心得拍檯！雖然以上情節明顯是節目效果，不少觀眾仍希望兩人能在現實中走在一起。

金知碩對住全昭旻口甜舌滑，直言對全昭旻心動過！（網上截圖）

全昭旻呢個表情究竟係節目效果，定係真心反應？（網上截圖）

逐格睇全昭旻同金知碩約會過程！