【鐵探】除咗權鬥戲夠過癮　呢5條感情線一樣精彩！

TVB最新警匪懸疑劇《鐵探》播出後大獲好評，口碑和內地收視一樣叫好，有望成為2019年的最高質劇集。劇集除了金像獎陣容惠英紅和姜皓文的演技、全實景拍攝以及以警隊最高階級人員為背景作為賣點外，劇中錯綜複雜的感情線亦備受觀眾關注，當中5條感情線，哪條線最吸引大家呢？

感情線一：惠英紅喪子之痛

雖然30集的《鐵探》以查案為為主，但亦不乏感情線。劇中陣容位位都是好戲之人，戲味十足！當中，兩段母子情就最令人刻骨銘心。總警司萬晞華（惠英紅飾）有兩個兒子，分別是邱勵進（洪永城飾）和邱勵傑（楊明飾），苛刻的管制下，更令他們有不同的命運。賊王山狗（林偉飾）更以禁錮並用行刑方式殺害洪永城，令紅姐飽受喪子之痛，認屍一幕惹得不少觀眾落淚，令人悲痛萬分。

洪永城慘被槍殺！（網上截圖）

這幕太悲慘！（網上截圖）

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感情線二：盧宛茵姜皓文淪政治犧牲品

而為了幫紅姐查洪永城死因的Bingo（姜皓文飾）混入犯罪集團做臥底，而錯過不少與自己患有腦退化症的母親（盧宛茵飾）相處時光，盧宛茵到獄中探望Bingo的一幕戲，二人演繹細膩動人，洋蔥十足！

二人的母子情相當催淚！

感情線三：楊明蔡思貝求而不得的愛

楊明和蔡思貝將會發展一段超越操控員和臥底的感情線，但楊明自小受紅姐薰陶下，刻盡己任的他最後將感情劃清界線。而對於自己求而不得的愛，蔡思貝亦只能放手，二人這段情讓人痛心疾首。

二人自小青梅竹馬！

感情線四：黃智賢陳敏之許紹雄「三角戀」

陳敏之和半癱的黃智賢飾演一對警司夫婦，雖然二人相當恩愛，敏之亦不斷鼓勵半癱的老公。但敏之的前夫許紹雄不斷用「賤招」離間他們的關係，三位警隊私事到權鬥息息相關。而黃智賢這次在警隊飾演劇中最正義公正的總警司，與紅姐都好多對手戲，亦是劇中張力所在！

Ben這次的演出相當突破!

感情線五：袁偉豪王君馨充滿矛盾的愛情

當中最令人崩潰的就是男主角督察垶Sir（袁偉豪飾）為了事業，更犧牲與未婚妻王君馨和女兒的關係。而做垶Sir背後的女人並不容易，王君馨外表堅強，但為了女兒能在健康的環境長大，她不得不選擇離開自己心愛的男人。但此時，垶Sir又身中槍傷，看見垶Sir就算要用成人紙尿片依然堅持查案，王君馨最後亦選擇留下照顧和支持他，相當有情有義！而王君馨角色充滿矛盾，難怪她自言相當懷疑自己的演出。

二人的感情充滿矛盾位!