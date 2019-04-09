袁偉豪繼「薯片事件」後再遭網民投訴扮大牌　被指合照完即變臉

作為藝人，最忌就是被人話扮大牌，輕則激嬲粉絲，重則影響星途，吳謹言去年就是因為被指扮大牌而得罪央視兼遭到央視公開批評。而袁偉豪 (Ben) 去年亦因為「薯片事件」被指扮大牌遭網絡公審，近日他於微博上再度被網民公開投訴他「扮大明星」。

該網民指Ben在一間點心店應粉絲要求合照，面露微笑的Ben影完合照後即變臉，鬧爆Ben說：「扮大明星原來是這樣，何況不是大明星......如果紅了應該多謝粉絲的支持才有今天，自己扮大牌對自己沒有一點幫助的。」

Ben近日又喺網上惹是非。(ig圖片)

Ben之後親自回覆該網友：「我本人不太喜歡在非工作時候過於高調，所以影相過後我只想享受私人時間，不想被人打擾也不想讓情況變得混亂。不過無論怎樣你們也不會明白！你可以繼續用你嘅想法去想你對我 (的) 印象，但話說到最後我們是不相識！所以你沒有資格評論我的人品，最後我真的不是甚麼大明星我只是一位演員，謝謝！」

他的留言獲大批粉絲及網民讚好，不少人留言撐他：「同人合照之後還要一直照顧周圍人的情緒嗎？」、「不合照大牌，合照不笑大牌，合照笑了過後不笑大牌，到底誰大牌？」、「都合照了還想要求些甚麼？」、「難道合照後還要一直笑個不停嗎？」、「可以尊重一下人家的私人時間嗎？」

Ben唔笑個樣係幾cool嘅。(ig圖片)

最後該名投訴Ben的網友就回覆表示多謝Ben的回應，又改口風兼轉晒態度說：「我原本也喜歡看你的演出，事實你演每一個角色也相當不錯，只不過上次給我見到和粉絲合照的一面，原來真人是這樣，現在一切明白了，繼續加強！」但他卻將Ben的姓寫錯了，將袁寫成哀。

以下就係Ben同該網民喺微博上留言嘅截圖，仲有Ben嘅靚相。