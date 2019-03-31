【鐵探】劇本有份參考「無味神探」經歷　編審劉小群曾到浩園致祭

無綫重頭劇《鐵探》將於明晚（1/4）9點半首播，劇中演員陣容非常強勁，由袁偉豪、惠英紅、姜皓文、蔡思貝、黃智賢及王君馨領銜主演。劇情主要講述由袁偉豪飾演的督察尚垶（Sing Sir）為救同袍，在跟悍匪駁火期間頭部中槍後奇蹟生還，更贏得「鐵探」美譽，但後遺症不斷。而槍擊尚垶的，竟然是總警司萬晞華（惠英紅飾）的臥底Bingo（姜皓文飾），同時警隊內部的權鬥令尚垶慘成棋子，幸得總警司程宇森（黃智賢飾）幫助，誓以權鬥結束權鬥。

袁偉豪早前接受訪問時透露，在劇中的角色由於頭部中槍後患上創傷後遺症，有失禁、鼻流腦漿等慘況，為演出而減至140磅。其角色跟「無味神探」陳思祺傳奇的一生甚為相似，而《鐵探》編審劉小群亦表示劇本陳Sir的英勇事蹟確實是劇本其中一個參考的對象。小群接受《香港01》訪問時表示，在2015年構思劇本時看到「無味神探」陳Sir病逝的新聞，亦得知對方是首位不是因工殉職而獲浩園安葬的警務人員，所以對他的事蹟很感興趣。

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其後同年編劇組都有前往浩園拜祭陳Sir，不過因為拜祭當日，還未趕及完成墓碑而感到很傷感：「用3年用心打造（劇本），加上有咁好嘅演員去盡力演出，為陳Sir同其他犧牲、受傷嘅警務人員發聲。」此外，小群直言劇中出了以「無味神探」為藍本，亦參考了當年在「魔警」徐步高案件中殉職的警員梁成恩及中槍受傷的冼家強的事件：「知道佢（冼家強）受傷之後身體經常承受好大嘅痛楚同埋飽受創傷後遺症嘅煎熬，呢種無私犧牲嘅精神好值得尊重同敬佩。」亦希望《鐵探》能夠讓觀眾知道這些身心受創的警務人員所面對的困境。

「無味神探」陳思祺於2015年病逝，以警隊榮譽喪禮舉殯，致祭的數百人士包括高官、警隊「一哥」及多名立法會議員，長埋浩園。（影片截圖）

子彈射眉心 8次手術奇蹟生還

有「無味神探」之稱的陳思祺的一生可以說是傳奇的一生。1992年，只有27歲的他帶領隊員在九龍大角嘴一個單位搜查及追捕持械行劫金行案件的疑犯時，爆發了激烈的警匪鎗戰。當時陳思祺與隊員被逼撤退至大廈鐵閘外，但為了拯救同袍，他冒險再次開啟鐵閘，被疑犯手持的AK-47步槍子彈擊中頭部，子彈射進眉心，貫通鼻竇及舌頭，再由下顎穿出，頭部重創。

陳思祺的情況一度危殆，留院兩個月期間進行了8次手術，後來奇蹟性地生還。雖然大難不死，但永久失去嗅覺及味覺，故得「無味神探」這個稱號，出院後陳思祺重返重案組仍屢破多宗大案，包括淘大花園尼龍袋藏屍案、秀茂坪童黨燒屍案等。其中淘大花園尼龍袋藏屍案，陳思祺率領的秀茂坪警區重案組第二隊接手後4小時便閃電破案，令「無味神探」這個稱號更加街之巷聞。

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直至2002年，陳思祺的身體情況惡化而轉至刑事情報組工作。雖然已退下火綫，但陳思祺依然心繫前綫工作，他接受傳媒訪問時曾表示，雖然加人希望他離開警隊，但自己卻希望「做得一日一定做」。後來於2012年陳思祺確診患上肺癌，接受治療近一年後重返警隊復工，很可惜在2015年不敵病魔，與世長辭，終年50歲。另外，陳思祺大角咀槍戰的英勇事蹟，在1995年曾被導演杜琪峰改編成電影《無味神探》，由劉青雲飾演男主角。

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