【任噏亂評】《鐵探》成袁偉豪封帝階梯？　首先要衝破固有定律

《鐵探》於今日正式首播，陣容之鼎盛，幕後的強大相信不用再多說，TVB自己也不停強力為劇集宣傳，明顯對《鐵探》落足注碼。除了對劇集充滿信心，TVB也對男主角袁偉豪相當看重，以紅姐惠英紅加上黑仔姜皓文的卡士，絕對超班，TVB放心讓袁偉豪組成這個鐵三角組合，明顯想力捧他登上視帝寶座。

袁偉豪上年第一次當男一，《三個女人一個「因」》和《棟仁的時光》都有不錯的演出，年尾先奪新、馬兩地影帝，曾經一度呼聲甚高，可惜最終輸了給馬德鐘這套無論收視和風評都更好的《跳躍生命線》，今次再全力出擊，爭視帝真係有機？

袁偉豪上年表現其實唔差，尤其《三個女人一個「因」》與黃智雯的火花。（劇照）

袁偉豪1997年贏得《Yes!校花校草選舉》的校草冠軍，10年後再贏得《香港先生選舉》冠軍而入行，再經過10年的磨練終於可以當上男一。今年37歲的他已經成為TVB的當家小生，上年勇奪新、馬視帝更令他的名氣再上一層樓，適逢《鐵探》明顯是TVB的重頭劇，一口氣成功封帝絕不是夢，但卻有一個難關需要跨過。

唔知今年會唔會係袁偉豪嘅收成期呢？（IG圖片）

+ 8 + 7 + 6

由1997到2018年間的《萬千星輝頒獎典禮》，總共有14位演員曾經當上視帝，共頒出22次「最佳男主角」，但當中只有3次是頒發給4月或之前播的劇集，分別是1998年羅嘉良的《天地豪情》（2月播）、1999年古天樂的《刑事偵緝檔案IV》（3月播）和2006年鄭嘉穎的 《天幕下的戀人》（2月播）。一直有個理論是，愈近頒獎禮播放的劇集，得獎的機會愈高，事關觀眾記憶尤新，而且話題性較熱，年頭播的劇集通常與獎項無緣，沒有人記住。今次《鐵探》在4月頭播放，當然不能說是沒有機會，始終有紀錄在前，不過的確會有所影響，尤其2006年後，12年來再沒有劇集能打破此紀錄。

袁偉豪其實喺《鐵探》入面都幾搏盡，連衝爆玻璃都有。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

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