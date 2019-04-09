范冰冰隔數月小紅書親揭近況　教粉絲美容心得人氣不減

內地女星范冰冰自去年被踢爆簽有「陰陽合同」，事後遭稅務總局查證因「逃稅漏稅」而被重罰8.8億人民幣（約10億港元），從此演藝事業就停滯不前。在螢光幕前消失將近一年的她，時不時就在微博分享日常點滴，引來外界唔少猜測有復出的打算。近來她久違地又在小紅書親自分享近況，向粉絲們訴說一切安好，雖然沒有透露太多復出的內容，但仍然掀起廣大的討論。

范冰冰近日在小紅書分享近況。（網上圖片）

范冰冰向來對護膚甚有心得，在其小紅書分享的任何保養品總引起女士們關注，齊齊跟隨她的步伐列入購物清單。而繼年初她在小紅書分享新年近況之後，事隔數月她又親揭近況：「萬象更新的季節，一切都好，只是休息的時間多了些，也比從前有更多的時間來琢磨護膚方法了。」短短時間內就引來超過2萬個Like同6000則留言，可見她的人氣仍然依舊。

范冰冰休息時間多了她亦積極地發展副業，既然她如此喜愛美容就在日前傳出她在北京開設了一間美容院。身為老闆的她在開幕當日未露面剪綵，反而素顏在店內張羅事務，但她就邀請了男友李晨﹑弟弟范丞丞﹑好友張鈞甯﹑馬蘇﹑胡兵等人助陣，似乎找到人生另一個春天。

范冰冰表示自己一切安好。（網上圖片）

另外，當大家最關心范冰冰幾時復出的時候，曾同她合作過電影《蘋果》、《觀音山》的導演李玉，在近來的訪問中被問到何時同冰冰一起回歸現實題材，她二話不說：「快了」，隨即令外界猜測離冰冰復出日子應該不遠，難怪最近屢傳她即將拍電影《她殺》作為復出第一彈。