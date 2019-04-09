【權力遊戲】Jon Snow做主持被嚇窒　龍母：還記得我們演過床戲嗎

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季即將於4月15日香港時間播出，日前主角Jon Snow（Kit Harington飾）就現身美國綜藝節目《Saturday Night Live》做主持。雖然Kit Harington將所有鬚剃掉已經夠驚喜，但不夠龍母Emilia Clarke、飾演Samwell Tarly的John Bradley及Kit Harington太太Rose Leslie亂入咁搶眼。

甫開場時，Kit Harington歡迎現場觀眾隨便發問問題，不過就表示不會透露任何劇情。然後龍母Emilia Clarke就突然起身問對方可否簡單說一下，最終季會如何完結，當Kit指Emilia都是主角之一，她搞笑謂：「我忘記了，距離對上一季實在太久了！加上我拍攝的大部份場口都是跟龍對戲，即是一個在綠色棍上的網球，所以實際上我也不知道發生什麼事。」其後更重提兩人在第6季中的床上戲，而John Bradley就舉手問到Kit是否知道他所飾演的角色Samwell Tarly下場會怎樣，因為劇組只讓他看兩頁劇本，而且每次出場都只會大叫，令全場爆笑。

另外，Kit的太太Rose Leslie就笑言非常擔心兩人日後的收入，既然《權力遊戲》即將會播出最終季，兩人將會「冇工開」：「我們要怎樣做？我們什麼都沒有，然而你只告訴我，你是King of the North，所以我們每天晚上都可以叫Uber Eats。」而Night King更驚喜亂入問Kit Harington，是否有很多人都很討厭自己，最後更搞笑問Kit在播完最終即季後，兩人能否成為好朋友。