【權力遊戲】積木專家神還原經典戰役　夜王毀冰牆巨型展品極細緻

風靡全球的HBO美劇《權力遊戲》第八季（最終季）即將於香港時間4月15日早上（美國時間4月14日晚）隆重啟播！到底有幾多人會先重溫第七季，甚至和小編一樣在臨接第八季之前，由第一季第一集開始全部重溫一次呢？而相信得多「權迷」第七季最後一場戰役，夜王（Night King）率領白鬼（White Walkers）南下摧毀長城（The Wall）的一幕都記憶猶新。而德國一位Playmobil專家「權迷」Krampus，其對《權力遊戲》的熱愛程度更將這一幕利用Playmobil積木重現，成為一件巨型的展品，而且像真度和細緻度極高！

Krampus躺在巨型作品之上，感覺只是一位攻牆的巨人族成員。（Instagram）

神還原Castle Black

《權力遊戲》中，以Jon Snow牽引人物的長城和Castle Black估很多戲份，原因是長城是分隔西方大陸上，南北領土的最主要城牆，用以抵禦居住在北方的「野人」和「白鬼」。而在Krampus的作品之中，除了將主要人物都根據劇集中的造型化為Playmobil的積木之外，其建築物的設計才稱得上為「神還原」！當中包括Castle Black的各幢房屋、城樓等，而最別緻的就是連Castle Black中登上長城頂的「運輸器」都完美還原，更貌似可活動。其實Krampus除了還原第七季的一場戰役之外，亦有自製得多《權力遊戲》中的重要角色積木人偶，而最近就製作了劇集中最重要的道具──「鐵王座」。

Castle Black：

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長城大戰：

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人物／道具篇：

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