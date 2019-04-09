【任噏亂評】鐵探開播首集創收視佳績　但做好呢兩點先有望成劇王

TVB重頭劇《鐵探》在上星期首播後反應熱烈，這套集合惠英紅、姜皓文這對金像獎組合，搭配袁偉豪、蔡思貝、楊明等小生花旦，還有黃智賢、許紹雄、吳廷燁等好戲之人助陣，毫無疑問演員陣容強勁。而播出後收視成績都十分理想，一眾演員出席宣傳活動時，即場公布了好消息，首集收視高達29.5點，成為自2018年以來最高開播收視的劇集。

《鐵探》公布首集7天跨平台總收視達29.5點，成為2018年至今黃金時段首集收視冠軍。（梁碧玲攝）

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新劇未正式播出已經討論度甚高，除了卡士超強之外，這套由監製蘇萬聰、編審朱鏡祺和劉小群聯手打造的劇集，不只是警匪片，更是一套警鬥劇，講述了警隊高層的角力鬥爭、下屬的服從、警隊挑戰司法制度等，都是過往TVB劇集少見的題材。劇集採用實景拍攝，主力放在最為港人熟悉的油尖旺區，用電影手法拍出地道港產片的感覺。而劇中的追逐戲和槍戰戲都是警匪片必備的元素，激起觀眾追看的興致。

惠英紅和許紹雄為了爭上位不擇手段，兩人鬥戲火花十足。（劇照）

作為一套警匪劇，追逐戲也是看點之一。（劇照）

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不過劇集播出一星期後，似乎亦可以看出TVB劇集慣有的兩個問題：劇情鏡頭的剪接和感情戲的處理。

剪接劇情拖沓 鏡頭太碎影響氣氛

從劇集的預告片中已可以看出，劇情圍繞着警探尚垶（袁偉豪飾）中槍前後，警隊內部的故事展開，並以倒敘的方式處理：阿Ben在法庭上控訴惠英紅濫權，更爆出金句「我哋係警察，警察係公僕，我哋嘅權力係市民畀嘅，唔係你嘅。如果你有日做到一姐，管晒成個警隊，香港將會係最黑暗一日。」當時的紅姐怒目而視，氣場十足。但事實上這場令阿Ben中槍受傷，以致患上創傷後遺症的戲，直至到第5集才出現，之前就用大篇幅鋪墊這段全劇關鍵，未免太過拖沓。

劇情圍繞着尚垶（袁偉豪飾）中槍前後的故事展開，首集就是中槍受傷後的阿Ben在法庭上控訴惠英紅濫權。（劇照）

其實以倒敘的方式展開故事，最容易出現的問題就是劇情太過跳躍，而《鐵探》亦難免犯了這個錯。為了交代劇情而加插的回憶片段，在劇中並沒有以另一種色調或拍攝手法處理，因而未能與現時形成鮮明的對比，容易令觀眾混淆，到底這段戲是過去還是現在？此外，在鏡頭剪接方面，劇中不少應該展開來說的場口，反而只是輕輕帶過。雖然演員做得好，劇情也有描寫到位，但最後卻因為剪接的問題大大影響到人物感情和劇情氣氛。至於穿插的慢鏡頭，本意是營造氣氛，但過多的運用就削弱了緊張感。

阿Ben中槍的這一幕，直至第5集才出現。（劇照）

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感情戲賺人熱淚 如何與警匪劇情融合平衡？

由劇名已經可以看出《鐵探》是一套典型的警匪動作劇，但同時又特別強調感情戲，當中包含愛情、親情、兄弟情、團隊情，劇中更有錯綜複雜的5條感情線：紅姐經歷的喪子之痛、盧宛茵與姜皓文催淚的母子情、楊明與蔡思貝超越操控員和臥底的感情、袁偉豪與王君馨充滿矛盾的愛情、黃智賢陳敏之許紹雄的三角戀。5條感情線牽涉的人物眾多，他們之前的關係會如何影響劇情，相信也是關鍵之一。若然劇集中段充斥着太多感情戲和回憶情節，最後卻未有發揮作用推動劇情，就難免會令觀眾失去耐性。

盧宛茵與姜皓文在第3集中的這場戲，相信令不少人動容。（劇照）

王君馨和袁偉豪這對《城寨英雄》CP在《鐵探》裡再續前緣。（劇照）

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要處理好感情戲，角色之間的感情就應該是透過情節慢慢呈現，讓觀眾自己感受，從而也容易令觀眾更加投入。但如果只是平鋪直敘，硬是不斷用回憶片段交代人物關係，就難以令觀眾對角色產生情感，最後只會拖垮精彩的警鬥戲，得不償失。

楊明與蔡思貝的感情戲以回憶片段呈現。（劇照）