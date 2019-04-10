中央戲劇學院2019新生榜單出爐　第一名17歲高中生同熱巴撞樣

內地不少明星都畢業於北京電影學院﹑上海戲劇學院同中央戲劇學院這三所一等的藝術學校，作為演藝界搖籃的三大高等學府一直是許多藝考生夢寐以求的殿堂學校，單是每年投考表演系的學生均成千上萬人，能夠入讀成為在校生的確是出類拔萃之人。

近日中央戲劇學就公布2019表演系（話劇影視）合格名單，38人當中明星考生只有兩人入選，分別是童星蔣依依（第15名）同SNH48的成員孫珍妮（第17名），但她們的藝考成績就不及素人有翻版迪麗熱巴之稱的韓其原高，來自北京的她以94.85分成為該系第一名，未出道已經在網絡上有後援會而且討論度極高，17歲的她被廣大網民睇好前途無量，成為第二個迪麗熱巴不是難事。

韓其原未出道已經人氣高企（網上圖片）

童星蔣依依（左）同SNH48的成員孫珍妮都順利成為中央戲劇學院的表演系學生。（網上圖片）

2002年出生的韓其原，事實上在投考中央戲劇學院時已被受關注，17歲身高就有174CM的她外形相當亮麗，而且某一些角度同女星迪麗熱巴好似添。眾所同知熱巴是維吾爾族人，五官相當立體而且身材又高挑，而這位韓其原就是來自北京，不過五官就非常有混血兒感覺，眼大大鼻高高不像是漢族人，不禁會令人聯想她極有可能不是土生土長的北京姑娘。翻查她的社交網站，她上貼甚多活潑可愛的寫真照，散發出濃濃的日系Feel，特別是她微笑的時候最似迪麗熱巴，乍看之下真的可能傻傻分不清。未出道已經甚有星味的她，相信未來演藝事業一片光明。

韓其原同熱巴好似兩姐妹。（視覺中國﹑網上圖片）

擅長跳舞的她在成千少男少女當中，最終以94.85分獲得專業成績第一名，在表演系中排第一。同時她亦拿到該校音樂劇表演的第15名（成績：84.57），可見她多才多藝，讀雙學位絕對難不到她。未出道已經廣受網友關注的她獲得不少人讚賞「有顏有實力」﹑「好厲害」﹑「很漂亮啊」…覺得她辨識度高擁有一張電影臉。未出道就有超過萬名粉絲追蹤同後援會，而且關注度又一直高企不下，似乎威脅到許多女星地位，睇嚟熱巴真的要小心喇！

韓其原今年只有17歲，身高已經有174CM外形相當亮麗。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

另外，在38人當中竟然有兩名學生是來自香港的，他們以港澳台的身份投考男的叫黃熙弘，女的叫章凱玥，前者是以82分的第一名成績考入該校，而女的則是第二名。翻查資料得知，來自油尖旺區的黃熙弘因為父母工作關係而在南京讀書，2017年只有17歲的他曾參加過當年的《快樂男聲》比賽，自言非常喜愛唱歌的他未來想成為娛樂圈一份子，可是最終未能晉級就慘遭淘汰。

或許太喜愛表演關係，在投考中央戲劇學院之前他曾在內地一所藝術文化學校訓練表演，最終在今年成功考入離夢想走前一步令他十分開心。而章凱玥的資料就唔多，不過相信她是愛表演先走這一條路，不過無論如何都好能夠成為章子怡﹑吳秀波﹑鞏俐等人的學弟學妹是一件了不起的事，祝福他們成功在望吧！