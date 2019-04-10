【創造營2019 】三大學員似足中港韓藝人　睇到熱巴心心眼：好帥

內地真人騷選秀節目源源不絕，掀起成千上萬多才多藝的青春少男少女參加，望成功組團出道。就好似近日由郭富城、蘇有朋、黃立行同胡彥斌為導師的男子選秀節目《創造營2019》開播即掀起討論，其中99位少男當中有不乏明星相的學員，其中一位更令迪麗熱巴心花怒放，隨即令他們的關注度比起其他選手高特別亮眼。

節目中總共分為四個等級進行評審，包括有A（尖子班）、B（普通班）、C（及格班）同F（旁聽班）。一開始頭三組總共11位學員的表演令一眾導帥面有難色，全部被評為F級。直到第五組人馬的表演終於令導師給出首個A班學員，他就是20歲的王晨藝，以個人身份參賽的他舞蹈一流，表演令在場人士拍案叫絕，奪A時大家都預料之中絕對實至名歸。

王晨藝同王祖藍好似樣。（網上圖片﹑視覺中國）

來自河北只有20歲的王晨藝，其實外表就似足藝人王祖藍，最大的相似之處就是其鼻子同厚嘴唇，而且臉型又是四四方方，簡直就是其弟弟似的。同祖藍一樣靠實力贏得人心的他，以一身好舞蹈令人拍案叫絕，睇到主持人迪麗熱巴都大讚：「好帥，真的很帥」。只有二十出頭的他學舞多年，16歲就勇奪舞蹈界盛事之一的Dance Vision齊舞大賽冠軍寶座，亦曾是北京嘉禾舞蹈教室的老師，而男子組合TFBOYS的易烊千璽亦是該校的老師之一，可想而知他的實力有幾強。而他更是某一些參賽者的老師添，一出場就自帶光環，最後果然無辜負眾望奪得A班資格，令不少人都心服口服，導師之一的蘇友朋更連翻讚賞：「天賦特別好張弛有度，在台上是輕鬆讓觀眾愉悅的狀態。」雖然外表不是最出眾，但網友們都一致認為他跳舞最吸引，而且是與眾不同的帥：「醜帥系列靠才華靠魅力」﹑「 舞是真的帥」﹑「帥死我了」…深得姐姐級粉絲歡心。

+ 5 + 4 + 3

眾所周知內地人氣小生楊洋外型亮眼深得觀眾歡心，而參者賽之一來自四川23歲的任豪正因為似足楊洋，而深得導師胡彥斌同迪麗熱巴的青睞。選擇唱跳表演的他在7位同伴中特別特出，最後更是以大熱姿態順利進入A班，成為同伴中雖一一位入A班的成員，迪麗熱巴邊睇他表演更邊悉放出心心眼，對他評價極高：「他可能整個給人的感覺和在台上的那個氣場會讓你覺得這個團隊好有活力，就是有這麼一個人在幫助著領導現場的這整個氛圍。這個男生當時我那個印象還蠻深刻。」

任豪同楊洋給人一種乾乾淨淨的感覺。（網上圖片﹑視覺中國）

同楊洋一樣擁有乾淨外表同高身材（183CM）的他，其實早已經是內地男子偶像ZERO-G成員。2016年已經推出過專輯，同年更參與個人首部電影作品《王者遊戲.覺醒》，電影在去年已上映。另外，他在2017年亦首演人生第一部電視台劇由鹿晗主演的《擇天記》飾演蘇墨虞一角，同時他亦參與過不少綜藝節目，舞台經驗相當豐富。不少網友都看好他組團再出發，覺得顏值實力俱備「要高位出道」﹑「這個有點帥 」…大家對他有讚無彈。

+ 4 + 3 + 2

除了似王祖藍﹑楊洋之外，有一位參賽者還非常似南韓藝人林周煥，他就是來自湖北的180cm男孩李昀銳。五官立體的他同林周煥一樣屬長臉型，而且眼細細鼻高高給人一種暖男感覺，最厲害的是他身材非常好，眼看他身材瘦削原來練就了一身好肌肉，陽光十足的他深得四位導師喜愛，對他有讚無彈。原本自選為F班的他最終靠著一把好歌喉而令人刮目相看，演唱《你給我聽好》打動在場所有人，蘇有朋表示：「很可愛，很有觀眾緣，個性也討喜。」黃立行亦讚賞他唱歌有天份，而天王部富城就認為他給人感覺乾乾淨淨，最終將他排在B班，這個結果亦令他非常意外：「我都能拿B，想都不敢想」。

李昀銳被讚最暖男型同林周煥好似。（網上圖片﹑視覺中國）

事實上，這位李昀銳早已是出道的演員，過去曾參與不少影視作品就好似《戀與偶像》﹑《和你在一起》﹑《龍的廚房之皇太子的錯愛》，表演經驗相當豐富的。而他亦參與不少綜藝節目，曾在節目上同周柏豪PK籃球。喜愛健身的他擁有一身好身材，正因為如此他就曾在大製作電影《封神三部曲》中試鏡一角，大晒充滿荷爾蒙的氣息而脫穎而出。李昀銳除了歌喉吸引之外，他的招牌笑容更是迷倒不少人，令網友們都為他淪陷「好帥好暖好高」﹑「溺死在他的笑容裡」﹑「我的理想型」…未組團出道已成功收穫不少粉絲。