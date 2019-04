【TWICE．多圖】周子瑜曬自拍賀巨蛋巡演爆滿　預告組合將推新碟

韓國女團TWICE將於4月22日推出第七張迷你專輯,今次是9位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜繼去年11月《YES or YES》之後,相隔5個月再有新作面世,而且今次TWICE還會和同月12日發行新專輯的BTS防彈少年團《Map Of The Soul: PERSONA》等人正面對撼,到時必定有一番龍爭虎鬥。