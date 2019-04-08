【TWICE．多圖】周子瑜曬自拍賀巨蛋巡演爆滿　預告組合將推新碟

韓國女團TWICE將於4月22日推出第七張迷你專輯，今次是9位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜繼去年11月《YES or YES》之後，相隔5個月再有新作面世，而且今次TWICE還會和同月12日發行新專輯的BTS防彈少年團《Map Of The Soul: PERSONA》等人正面對撼，到時必定有一番龍爭虎鬥。

TWICE將於本月底推出第七張迷你專輯，距離上一張迷你專輯《Yes or Yes》僅相隔五個月。（網上圖片）

TWICE巨蛋巡演早前圓滿落幕，五場演出均坐無虛席，娜璉當然要拍照留念。（網上圖片）

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另外，TWICE早前在大阪、東京和名古屋完成首次日本巨蛋巡迴演唱會，成為首隊韓國組合舉行巨蛋巡迴演唱會，也是眾多舉行過東京巨蛋演唱會的海外藝人之中出道年資最短的歌手。眼見一連五場演唱會均坐無虛席，娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜自然不停拍照留念，其中周子瑜更在Instagram分享在酒店的自拍照，又稱：「果然飯店的燈自拍起來很滿意，巨蛋巡迴已結束，再來就是準備回歸趕快跟ONCE（TWICE歌迷）見面囉～謝謝你們讓我有機會在這舞台上」各位ONCE準備好迎接TWICE的新碟了嗎？