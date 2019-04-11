【童星悲歌】網店超可愛童模母親當搖錢樹　日做8小時仲慘遭腳踢

做藝人總是表面風光，背後的辛酸往往不為人知，其實做童星或童模亦是一樣，他們的童年常在工作中度過，甚至會淪為父母的搖錢樹。近日有一段視頻在網上瘋傳，片中一名來自浙江杭州，年約4、5歲名叫妞妞的可愛小女孩，在擔任童模拍廣告期間，竟然被親生媽媽從後起飛腳踢她，看得令人咋舌之餘亦很憤怒。妞妞從小已替不同網店擔任童裝模特兒，其甜美可愛的樣子令她火迅成為多間網店的寵兒，工作接個不停。據悉，妞妞媽為求賺錢，瘋狂為女兒接Job，令妞妞一天工作8小時。

妞妞長得非常可愛。(網上圖片)

該段視頻影住妞妞正在進行拍攝工作，疑因扭計不聽話，竟遭到她的媽媽親從後起飛腳踢她，妞妞即時用手住大腿的位置。而旁邊則有一名拿着相機的男子，替妞妞整理好衣服。視頻曝光後隨即引起網民的強烈反應，紛紛聲討妞妞母親虐兒的行為。而另一段妞妞工作時，被媽媽拿住衣架打罵的視頻亦流出了，還有一段片影住妞妞被媽媽呼喝要跟人打招呼，並被媽媽拍打她的頭，又有一些照片影到妞妞手腳均有打痕和瘀傷，令人看得好心痛。

妞妞工作期間被媽媽起腳踢。(網上圖片)

事後妞妞媽有在微博發聲明道歉，強調「絕無虐童之意」，又謂妞妞是她的至親，「絕對受到最好的關護與痛愛！」但當日涉事的網店因為不認同妞妞媽所為，已決定與妞妞媽媽解除合作關係。另一間曾僱用妞妞做童模的童裝品牌店老闆就透露妞妞接拍的廣告量非常之大，才幾歲的小孩實在吃不消，有時候太累鬧情緒也很正常，曾勸過妞妞媽為女兒減輕工作，可惜妞媽不聽。

妞妞亦曾經喺工作期間被媽媽用衣架打。

以下就係妞妞被媽媽踢打嘅視頻截圖，仲有妞媽嘅道歉聲明，以及影到妞妞身上傷痕嘅證據。。