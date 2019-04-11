【權力遊戲】龍母受訪首次公開手術後病容　認擔心沒再機會當演員

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）捧紅了不少演員，而在劇中飾演「龍母」Daenerys Targaryen的Emilia Clarke亦因而人氣急升。上月她在《紐約時報》（The New York）發表長文，首次披露自己曾經接受過兩次腦部手術，更因此差點失去性命。日前Emilia為劇集最終季進行宣傳訪問時，首次公開了手術後的照片。

手術後一度患失語症

Emilia接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《Sunday Morning》訪問時，談到8年前完成《權力遊戲》第一季拍攝後，在運動過後感到頭部疼痛難忍，送往醫院接受磁力共振掃描發現蛛網膜下腔出血及患有腦動脈瘤，需要立即手術。在康復期間，Emilia一度患上失語症，連自己的全名，她在節目中承認當時最擔心的，就是喪失當演員的資格，笑言：「這麼多年來，我一直都以演戲為生！」

其後Emilia康復後重返劇組拍攝，但很可惜在2013年，完成《權力遊戲》第三季拍攝後，她發現另一邊大腦的動脈瘤增大了一倍，需要再次手術，更要接受開顱手術。今次在節目大方公開從未曝光的住院及手術後照片，其中一張見到面容憔悴的Emilia頭上接駁著喉管，她直言這樣公開照片是因為早前成立了慈善機構「SameYou」，旨為腦損傷同中風患者提供治療，並呼籲大眾關注及幫助跟自己有類似經歷的患者。

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