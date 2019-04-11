MIRROR寄語《全民造星II》參加者　姜濤：準備定啲的士錢

組合MIRROR昨日（10日）出席ViuTV節目巡禮發布會，以表演嘉賓身份為《全民造星II》宣傳，跳唱表演《全民造星》主題曲《前傳》。隊長楊樂文（Lokman）表示他們剛剛忙完新歌的錄音和MV拍攝，副隊長江熚生（Anson Kong）就補充：「嚟緊最大嘅準備就係下個禮拜嘅坤哥（吳業坤）演唱會。」他們透露會跟坤哥合唱，但表演什麼就要先賣個關子。

MIRROR透露他們的新歌將會於月尾推出。（陳順禎攝）

被問到ViuTV將推出《全民造星II》，MIRROR成員們會否擔心有新人會威脅到自己的地位，成員王智德（Alton）說：「其實諗返當初參加《全民造星》嘅時候，已經有100個人喺度競爭緊，依家叫做入到嚟12個，就算之後再有危機都樂，我哋都幸運緊啊。」

MIRROR透露他們主持的綜藝節目《MIRROR GO》在播完韓國之旅後，會以新的模式見大家，Lokman說：「遲多一兩個禮拜會有一個新模式嘅《MIRROR GO》送畀大家。」（陳順禎攝）

快要當師兄，MIRROR有沒有說話想跟考慮參不參加《造星II》的人講，Lokman說：「如果你考慮緊參唔參加《全民造星II》，我就覺得，唔好考慮，報左先算。」（姜濤：準備定啲的士錢。）（記者：點解？）「因為成日收得好夜。」Alton預告下一季：「節目嘅節奏係會比你想像中更快！」（記者：你作為冠軍有無咩想叫參加者準備好啲？）姜濤：「加油加油，只要你努力，你就會係冠軍！」眾成員起哄說：「我哋都有努力㗎喎，即係你覺得我唔努力啦！」場面非常搞笑。

MIRROR認為《全民造星II》反而是一個機會給他們再反思和學習。（陳順禎攝）

隊長Lokman透露他們12人將會一同拍一套新偶像劇，「嚟緊隔多一兩個月就開始拍。」他們補充劇集還在構思當中。而姜濤和Anson Kong有份拍的《退休女皇》已經拍攝完畢，會在短期內播放，播放日期將會公布。