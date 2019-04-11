【她的私生活】朴敏英迷戀偶像鄭帝元　教上班族迷妹搵藉口去追星

韓國演員朴敏英和金材昱主演的tvN新劇《她的私生活》昨晚（10/4）首播。《她的私生活》以追星生活為主題，講述成德美（朴敏英飾）任職美術館策展人，私下卻是男團White Ocean成員車時安（鄭帝元飾）的瘋狂粉絲和「站姐」（即粉絲網站站主），所以《她的私生活》首播前，已吸引一眾追星族注意。

金材昱和朴敏英主演的《她的私生活》昨晚首播。（視覺中國）

在第一集《她的私生活》，朴敏英就展示韓國的追星生活日常，包括到電視台看音樂節目錄影、接偶像機、與其他粉絲爭奪偶像使用過的物品等等，追星時更是相機不離手，拍下偶像的風采，供自己和其他粉絲欣賞。朴敏英的家中亦有不少印有鄭帝元容貌的珍藏品，不過今集好友南恩奇（安普賢飾）不慎損壞了鄭帝元的人形紙牌，令朴敏英當場發火。大家試想像，若你珍藏的漫畫書、高達、模型、公仔等等被身邊的人破壞和丟棄，相信大家都感受到朴敏英有多傷心和憤怒吧！

朴敏英的角色是任職美術館的追星族成德美。（網上圖片）

見到心愛珍藏被破壞，朴敏英當然嬲到震啦！（網上截圖）

《她的私生活》交待朴敏英從小到大都係追星族，其中不少劇迷發現朴敏英身上的紅色外套，乃東方神起於2004年推出的產品，令劇迷非常驚喜。（網上截圖）

另一個迷妹爆笑的場面，就必定要數到朴敏英完成手上工作，卻未有應酬賓客就趕去追星，事後被老闆大興師罪的一幕。為了掩飾自己是追星族，朴敏英就稱自己平日有助養小朋友，當日去欣賞小朋友的才藝表演，平日會為小朋友慶祝生日，考試時亦會為他加油打氣。事實上，「欣賞才藝表演」即是看偶像的演唱會，「慶祝生日」即是籌備偶像生日應援，「考試打氣」即是發短訊投票，讓偶像能夠奪得音樂節目冠軍。迷妹們看畢這幕，均笑言讓她們學到追星的藉口。至於之後朴敏英如何演繹追星族生活，就要留意《她的私生活》了。

被老闆問起為何失場，朴敏英就用「支持助養兒童」的理由瞞天過海。（網上截圖）

究竟朴敏英喺《她的私生活》點追星？我哋逐格睇！