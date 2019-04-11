張惠雅再赴尼泊爾見型男駝夫　對方竟要歸還底褲？！

張惠雅（Regen）年初時去尼泊爾行山，邂逅型男駝夫Balldum，Regen形容為劉德華和古天樂混合體（不過大多網友認為更似周焯華）。她在IG紀錄與駝夫的相處點滴，二人「友達以上，戀人未滿」的狀態，令人想入非非。正當大家以為隨著Regen 回港，這段關係會無疾而終之際，Regen 早前再在IG update 續集，才過了一個月，Regen 又再次回到尼泊爾，與Balldum見面，但最爆的是，今次見面竟然係來歸還底褲？！

Regen 與 Balldum 分開不夠兩個月又再見面，今次男方更專程來歸還底褲。（IG截圖）

（重溫上集：張惠雅浪漫邂逅尼泊爾駝夫 古天樂劉德華混合體 牽手看日出）

Regen 早前帶著家姐去尼泊爾行山，「順道」約Balldum見面，Balldum仲好鬼馬地安排一個司機老友車Regen來見自己，但又不告訴她，因為想給她一個驚喜。

「捉摸唔到啊司機佢想做麥（乜）

去下唔去下又唔知停邊咁

而呢個司機英文唔好只可以單字英文溝通

我忍唔住

我問佢 ：why stop here？

最後佢都忍唔住講左（咗）比（畀）我聽：Padam（Balldum的真名） is waiting you 😱😱😱😱😱

原來佢地（哋）私底下溝通過☺️

想比（畀）surprise我」

隨後那個司機更直指Balldum是來還底褲的，令Regen非常尷尬！

+ 6 + 5 + 4

還底褲？原來二人已經發展到這個地步？

大家不要誤會，其實只是因為 Regen 大頭蝦，遺留了一條底褲在加德滿都一間酒店，回港之後，與Balldum閒談之中提起，沒想到Balldum竟然親自到酒店為她取回這條底褲。

其實Balldum 真係好有心，專程去幫個女仔拎返條底褲，相信冇一個香港男仔會咁做，除非......（IG圖片）

Regen 想向司機解釋「底褲的故事」，畢竟這件事實在太令人想入非非，奈何那個司機實在是「英文有限公司」，所以完全不明白Regen 的說話，令她非常懊惱。

Regen 與Balldum重逢，她形容感覺既陌生又熟悉。但唔知點解，Balldum沒有帶上這條底褲……咁又可以再約見面了，真係鬼馬！