【權力遊戲】三眼烏鴉穿越時空救地球？　Jaime Lannister疑劇透

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第8季即將首播，演員們馬不停蹄地宣傳，所到之處皆被問及大結局。「Jaime Lannister」丹麥男星Nikolaj Coster-Waldau也不例外，近日登上美國知名清談節目《The Ellen DeGeneres Show》，暢談早前跟着聯合國參加盧安達的公益活動，最後話題拉回《權力遊戲》，被要求挑戰30秒講完全劇故事，主持人Ellen試圖引導他劇透，Nikolaj Coster-Waldau成功巧妙地閃躲。

Nikolaj Coster-Waldau挑戰30秒講完《權力遊戲》全劇故事。（截圖）

節目上Ellen要求Nikolaj Coster-Waldau在30秒內講完《權力遊戲》全劇的故事，他一開始表明這很簡單，隨着計時器滴答滴答地響着，緊張之餘亦不忘為自己飾演的角色邀功。Nikolaj Coster-Waldau說道：「有位迷失人生方向的小男孩需要人的協助，被Jaime Lannister推向窗外跌落地上，他理解到自己要為人生作一些甚麼事，後來成為三眼烏鴉（Three-eyed crow），一個能回到過去並預見未來的魔法生物，最終拯救世界。這一切都歸功於很棒的男人Jaime Lannister。」

Nikolaj Coster-Waldau表示三眼烏鴉最終拯救世界。（劇照）

為了向來賓挖出更多劇情細節，這次Ellen使出新招。她拿出兩件《權力遊戲》T恤，分別寫着「我在《權力遊戲》死去，最終只得到這件糟糕的T恤」和「我在《權力遊戲》倖存，最終只得到這件糟糕的T恤」。聰明的Nikolaj Coster-Waldau表示他兩件都要，完全套不出結局，粉絲之後只要看他穿哪件，就知道「Jaime Lannister」有沒有陣亡了。

Ellen使出新招意圖令Nikolaj Coster-Waldau透露主演角色的生死。（截圖）

結束《權力遊戲》的演出，Nikolaj Coster-Waldau未來有3部電影即將推出：《Taboo》芬蘭導演Anders Engström執導驚悚電影《The Silencing》、與Guy Pearce聯手演出犯罪驚悚電影《Domino》，以及《When Animals Dream》丹麥導演Jonas Alexander Arnby執導新片《Suicide Tourist》（丹麥片名《Selvmordsturisten》）。

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▼ Nikolaj Coster-Waldau挑戰30秒講完《權力遊戲》故事（文中內容請自影片5:11處開始觀看 ）

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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