【權力遊戲】「龍母」拍全裸床戲遭狠批　艾美莉克拉克：冇後悔

全球粉絲引頸以待的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第8季即將於下個月正式回歸，演員們也如火如荼地宣傳中。飾演「龍母」Daenerys Targaryen的女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke）也不例外，近日接受英國媒體《The Sun》訪問，不僅暢談自己成名後重視私隱，也表達過去拍攝裸戲的看法。

艾美莉克拉克演出《權力遊戲》後一舉成名，她坦言非常珍惜觀眾對她的愛戴，同時對成名感到焦慮。艾美莉克拉克向《The Sun》表示：「現在越來越容易被認出，有時你走在街頭，就會有人對妳喊出『哇』。其實我非常保護我的私隱，我喜歡去肉品店和人閒聊，享受這種日常……我喜歡與人互動，懷抱着珍惜和感激，這些都讓我感到很開心。不過，當人們戴着假面具以異樣的眼光看待你，便剝奪了我與人互動的樂趣，可能會變得非常辛苦，甚至讓我感到焦慮」。

扮演「龍母」的艾美莉克拉克於《權力遊戲》一脫成名。（劇照）

艾美莉克拉克強調：「我從來不會在Google上搜尋我自己，也從不在網路上看關於《權力遊戲》的評論。我完全不會看，因為這對我的心理健康一點幫助也沒有。」

艾美莉克拉克於《權力遊戲》拍攝過多場裸戲與床戲，隨着劇集即將結束，不免地被問及現在的心境，她一點也不後悔為了該劇在鏡頭前裸露。艾美莉克拉克坦言：「人們總是問我關於《權力遊戲》裡的裸戲，我不會想要重拍任何一場戲，答案是不會，絕對不會想要去改變甚麼。你一定要呈現這些性愛場面，因為它無法只用言語帶過。」

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艾美莉克拉克訪談中提及女性賦權意識，表示：「拍攝裸戲與床戲讓我受到很多責難，這些都是出自反女性主義者的言論。女人互相憎恨是最大的問題，令人感到很心煩。我現在只想站出來拍攝一場非情慾、但是賦予女性權力的裸戲。」

同時她也為其它呈現性愛或裸露場面的劇集辯護，以《侍女》（The Handmaid’s Tale）為例，艾美莉克拉克說：「劇中充斥着性愛與裸露，除此之外還有很多劇集也聚焦在這個人類的真實層面。人們為了尋歡會交媾——這正是生活中的一部份。」

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《權力遊戲》最終季第8季播完就能見真章了。《權力遊戲》最終季第8季即將在美國時間4月14日首播，香港HBO於4月15日與美國同步播出。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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