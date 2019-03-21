【權力遊戲】Jaime Lannister必死無疑？Nikolaj：最後一幕勁唯美

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）即將迎來史詩最終章，近日飾演Jaime Lannister的丹麥男星Nikolaj Coster-Waldau向網站Star2分享拍攝該劇最終季的心情，透露自己的最後一幕非常唯美。

Nikolaj Coster-Waldau帶着驕傲與解脫的心情訴說《權力遊戲》最終季：「參與這部具非凡影響力與成功的影集，我感到非常驕傲。同時也伴隨着解脫的心情，有達成主創David Benioff與D.B. Weiss想要的結果。」

Jaime Lannister由丹麥男星Nikolaj Coster-Waldau飾演。（《權力遊戲》劇照）

以下內容有《權力遊戲》第7季劇情

《權力遊戲》第7季最終集裡，花了整整7季的時間，Jaime Lannister終於決定與他畸戀已久的雙胞胎姐姐Cersei Lannister分道揚鑣，一路向北加入Jon Snow與「龍母」Daenerys Targaryen對抗異鬼大軍的行列。Nikolaj Coster-Waldau認為Jaime Lannister是個非常複雜的男人，說道：「我覺得Jaime很有趣，他骨子裏就是個為愛走天涯的人，是個複雜的男子。他在劇中從來就不是黑白分明的人，即使身處架空的奇幻世界裡，處境非常極端，他也能體會當下。」

Nikolaj Coster-Waldau日前透露自己拍攝《權力遊戲》最後一幕的心情。（《權力遊戲》劇照）

他也提及自己在《權力遊戲》的最後一幕，表示：「我的最後一幕非常棒，簡直美呆了，結束的方式非常完美。我不能告訴你那一幕是甚麼，不是發生在全劇結尾，但是那場戲接近大結局，場景非常美麗。在這個時節點，已經有很多同事煞科、流下無數眼淚、陳述美麗的告別演說，所以我知道到時可能會如何。但是我沒有想到自己的情緒會這麼激動，當時我有點過敏，感覺到有東西在我的眼眶裡。我的最後一幕非常唯美。」

結束《權力遊戲》的演出，Nikolaj Coster-Waldau未來有3部電影即將推出：《Taboo》芬蘭導演Anders Engström執導驚悚電影《The Silencing》、與Guy Pearce合作的犯罪驚悚電影《Domino》，以及《When Animals Dream》丹麥導演Jonas Alexander Arnby執導新片《Suicide Tourist》。

《權力遊戲》最終季將於香港時間4月15日播出，搶先欣賞精彩劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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