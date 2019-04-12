KFC搣甩傳統由肌肉白髮大叔做代言人？　網友力撐：還我老爺爺！

過去大家對連鎖快餐店KFC（肯德基）的形象代言人，第一時間就一定會想起白髮老爺爺，其形象流傳數代影響極深。不過好可能這位老爺爺就快被撤換了，事關KFC就在近日於其Instagram官網上，大動作地一連上貼多張白髮肌肉大叔的相片，不禁令人懷疑有取代之意，同時亦令唔少網友嘩然引起熱烈討論。

KFC大動作地在其官網上貼肌肉大叔照片引來熱議。（網上圖片）

據知該名白髮肌肉大叔叫桑德斯上校（Harland David Sanders），從外表上看他似足年輕版的白髮老爺爺，造型上幾乎都一模一樣，就好似留著白髮、白鬍鬚，黑框眼鏡都是同款，連衣著打扮都是以白色為主。不過，他最吸引大家關注的是他一身肌肉，他整體看起來一點都不斯文，甚至於給人一種壞男孩Feel。畫面中穿著白色背心的他在健身室玩舉鐵，大曬飽滿的二頭肌之外，還解開白色西裝大曬六嚿腹肌和刺青，相當誘人。

白髮大叔身材超好，睇到網友都話So Hot。（網上圖片）

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鮮肉版雖誘惑 不夠和藹慈祥

另外無論他對著鏡框照鏡還是在在辦公室開會，其仍然保持一貫型男作風相當有魅力。除此之外，他還與女模特兒齊齊拍時尚Video，更騎馬影寫真，一舉一動都星味十足，唔講唔知仲以為係明星。

網友們第一眼見到「鮮肉版」桑德斯上校都大讚超靚仔，有人認為覺得他非常似內地男星吳秀波那樣「挺帥的」、「有帥感」。雖然有讚無彈，不過大家仍然覺得他難以取代白髮老爺爺，皆因總覺得他不夠和藹慈祥，而且仲帶點油膩感「有點兒騷氣」、「有點吊兒郎當的感覺」，更直言叫他不要賣雞而去開健身室。

白髮大叔其實只是一位虛疑人物。（網上圖片）

事實上，看似是真人的桑德斯上校其實只是電腦合成的模擬人物來的，據知直到4月22日之前，他會一直管理KFC的Instagram，在這段時間他會一直出現。今次KFC大動作地模擬類似白髮老爺爺的年輕版，想必是試試水溫睇睇大家的意見，可見大部分人力撐保留白髮老爺爺的形象，相信KFC方面一定會慎重考慮考慮的。