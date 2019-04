【創造營2019 】港大才子余宗遙超高質　似足余德丞未出道人氣旺

內地男子真人騷選秀節目《創造營2019》熱播掀起不少討論,99位多才多藝的90後少男為了組成11人偶像男團出道,拼盡全力出盡法寶唯求爭一席位。在當中其實有不少少男未出道人氣就已經非常高或受人關注,就好似任豪(四川)﹑李昀銳(湖北)等人,當中有一位更是來自香港的19歲男孩余宗遙,外形似足TVB小生余德丞的他精通音樂又是學霸一名,暖男的外表深受內地女孩青睞,更為他不停投票令他人氣節節上升,可以話是另類的香港之光呀!

余宗遙是少數素人港人在內地大受歡迎。(網上圖片)

能夠從成千上萬的少男入選為99位當中的一份子絕對不容易,一是有非常出眾的外表,不然就有非常出眾的才藝,而這位余宗遙就似乎兩者俱備,雖稱不上是一等一靚仔但長相亦屬靚仔級,而專長於電子音樂的他懂得詞曲製作,入選絕對是實至名歸。

今年只有19歲的他《創造營2019》是他在內地參加的第三個選秀節目,之前他就參加過《即刻電音》﹑《明日之子第二季》不過都未能入選就慘慒淘汰。可見他內心是有一顆打不死的演藝夢,才一而再再而三參加選秀節目。擅長玩音樂的他更是學霸一名,目前就讀香港大學建築系,文藝雙馨的人設都令參賽者同網友嘩然羨慕不己。

余宗遙之前參加過《明日之子第二季》,可惜未能入選就慘慒淘汰。(網上圖片)

貌似余德丞給人一種憨厚老實Feel的余宗遙,家人都非常支持他追演藝夢,他的媽媽更專程去到內地支持他給予鼓勵:「人人望前莫後退,No Regret And Do The Best。我想你每一天都開開心心去迎接挑戰。不開心的時候就想想爸爸媽媽,我同爸爸一樣每一天都會想你愛你。」當聽完媽媽這一翻說話之後,他就在鏡頭前留下男兒淚,並承諾要做出好成績:「我要做她心中的驕傲,我要做到一個很堅強的自己。」同時亦令在旁的參加者都痛哭不己。

聽媽媽一翻說話鼓勵,自己最後都流下男兒淚。(網上圖片)

余宗遙媽媽專程去內地支持仔仔。(網上圖片)

在99位男孩中成為特別亮眼之一的一位,網友們都給予極高評價,大讚他靚仔之外更在人氣投票榜中不停為他投票打氣,力薦這位高質港仔「余宗遙你可以」﹑「遙遙加油」﹑「人間仙子」…大家對他印象非常好。從投票網得知,粉絲們一直為他投票人氣排名已經上升到26名,相信名次會持續上升,絕對有機會成為第一位香港人在內地組男團的港人。