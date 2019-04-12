【創造營2019 】港大才子余宗遙超高質　似足余德丞未出道人氣旺

內地男子真人騷選秀節目《創造營2019》熱播掀起不少討論，99位多才多藝的90後少男為了組成11人偶像男團出道，拼盡全力出盡法寶唯求爭一席位。在當中其實有不少少男未出道人氣就已經非常高或受人關注，就好似任豪（四川）﹑李昀銳（湖北）等人，當中有一位更是來自香港的19歲男孩余宗遙，外形似足TVB小生余德丞的他精通音樂又是學霸一名，暖男的外表深受內地女孩青睞，更為他不停投票令他人氣節節上升，可以話是另類的香港之光呀！

余宗遙是少數素人港人在內地大受歡迎。（網上圖片）

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能夠從成千上萬的少男入選為99位當中的一份子絕對不容易，一是有非常出眾的外表，不然就有非常出眾的才藝，而這位余宗遙就似乎兩者俱備，雖稱不上是一等一靚仔但長相亦屬靚仔級，而專長於電子音樂的他懂得詞曲製作，入選絕對是實至名歸。

今年只有19歲的他《創造營2019》是他在內地參加的第三個選秀節目，之前他就參加過《即刻電音》﹑《明日之子第二季》不過都未能入選就慘慒淘汰。可見他內心是有一顆打不死的演藝夢，才一而再再而三參加選秀節目。擅長玩音樂的他更是學霸一名，目前就讀香港大學建築系，文藝雙馨的人設都令參賽者同網友嘩然羨慕不己。

余宗遙之前參加過《明日之子第二季》，可惜未能入選就慘慒淘汰。（網上圖片）

貌似余德丞給人一種憨厚老實Feel的余宗遙，家人都非常支持他追演藝夢，他的媽媽更專程去到內地支持他給予鼓勵：「人人望前莫後退，No Regret And Do The Best。我想你每一天都開開心心去迎接挑戰。不開心的時候就想想爸爸媽媽，我同爸爸一樣每一天都會想你愛你。」當聽完媽媽這一翻說話之後，他就在鏡頭前留下男兒淚，並承諾要做出好成績：「我要做她心中的驕傲，我要做到一個很堅強的自己。」同時亦令在旁的參加者都痛哭不己。

聽媽媽一翻說話鼓勵，自己最後都流下男兒淚。（網上圖片）

余宗遙媽媽專程去內地支持仔仔。（網上圖片）

在99位男孩中成為特別亮眼之一的一位，網友們都給予極高評價，大讚他靚仔之外更在人氣投票榜中不停為他投票打氣，力薦這位高質港仔「余宗遙你可以」﹑「遙遙加油」﹑「人間仙子」…大家對他印象非常好。從投票網得知，粉絲們一直為他投票人氣排名已經上升到26名，相信名次會持續上升，絕對有機會成為第一位香港人在內地組男團的港人。