無綫劇集《鐵探》現在播映中，首集錄得7天跨平台總收視29.5點，成績相不錯，而劇中飾演「垶Sir」的袁偉豪更被網民大讚搶鏡、好演技。不過同時亦有網民持相反意見，覺得他「講嘢冇氣」、「好木」、「完全唔似以前個袁偉豪咁好睇」。昨日（4月11日），他就趁著空閒時間，開Live與網友傾談心事，足足開了近2小時Live，亦藉著這個時機，一一回應了網民的負評，以及解釋為何將垶Sir演得這麼木納。

有網民都批評，袁偉豪今次的演技「有氣冇力」，不想多看。（網上圖片）

接拍《鐵探》後得知爸爸患病 壓力爆燈

袁偉豪：「2018年年頭，喺香港影視節入面，宣布將會開拍《鐵探》，同一時間3月份亦都知道我爸爸病情報告，當時突然之間我係覺得好大壓力。當然我係睇得好重，要把握呢個機會，但係同時間亦都面對緊我人生嘅改變。同時間，我亦都接咗個頭髮健康產品代言人嘅廣告，知道要做代言人，其實壓力更加大。當時，真係因為呢幾件事，弄巧反拙，壓力好大，又甩頭髮。」

袁偉豪在Live中分享他激瘦時的照片。（截圖）

《鐵探》劇中講述「垶Sir」因為頭部中槍後患上創傷後遺症，而需要呈現出病入膏肓的狀態。（網上圖片）

+ 3 + 2

與紅姐夾戲鬧交未如理想

他續說：「其實當時都諗緊，垶Sir呢個角色可以點做呢？係咪可以減肥，直至到5月份開拍咗2個星期左右，我爸爸就喺5月16號離開。我即刻就同劇組請假，話有啲事要處理，希望劇組可以俾少少時間我。處理咗2日之後，第3日就返去開工，我亦都知自己要集中返做呢個角色，亦都冇將自己個人情緒帶返去工作地方。係囉，照樣平時開工拍嘢咁。拍到有一日，就係聽晚（4月12日）嗰集，大家應該會見到我同紅姐喺會議上面頂撞。嗰場戲其實我拍得好唔順，同時間拍《鐵探》嘅時間已經要減肥，食嘢又唔可以好放縱，又要控制自己意志。拍嗰場戲其實好唔爽，唔爽嘅原因係控制唔到自己，但係控制唔到自己嘅原因係身體真係唔夠能量，食嘢食得好少。」

袁偉豪表示，這只是一個個人分享，並不是想解釋為何角色會演得這麼「冇表情」。（截圖）

我覺得自己好唔專業！

「後來監製同我講，唔多唔少都會因為私人事影響我，但係我做嗰時唔覺，因為我覺得好唔專業，但係內裏係咪因為有問題存在呢？導致會有啲網上朋友覺得：『嘩，真係好唔想聽到你講嘢』、『你講嘢好Flat』，我唔係呢段時間想同大家解釋，而只不過一個分享，喺嗰段食嘢食得咁少嘅情況下，面對咁多嘢、情況轉變，講嘢要用氣，原來好難。大家可能會覺得今次《鐵探》垶Sir同過往演過囓《棟仁的時光》曾棟仁、《三個女人一個「因」》利東佳、《鐵馬戰車》施馬Sir，嗰種咁多力量嘅角色好唔同，但原來當你唔夠力量嘅時候，你係想做都做唔到。」