【鐵探】營長吳廷燁原來係孝順仔　親自煮飯俾阿媽食

TVB重頭劇《鐵探》播出以來深受好評，除了主演惠英紅、姜皓文和袁偉豪交足戲外，一班配角亦相當搶鏡！日前播出的一集中，悍匪山狗（林偉飾）雖然於第五集被垶Sir（袁偉豪飾）擊斃，但真正的幕後大佬營長（吳廷燁飾）終於現身！吳廷燁一出場，飾演越南黑幫大佬的他殺氣十足，霸氣的眼神加上熟練的吸煙手勢，有型之餘又令人不寒而悚！

現年58歲的吳廷燁與梁朝偉丶周星馳及吳鎮宇同是TVB第11期藝員訓練班出身，雖然發展不及三位影帝，但工作長做長有，飾演過無數經典角色，讓觀眾至今印象深刻。吳廷燁接受《香港01》時就透露原本角色在第5集出場，如今拖到第9集才出場，令他相當心急！對於網民大讚他有戲味，他笑言：「多謝大家，我自己都好渴望見到自己出場。（呢個角色對你易如反掌？）唔會，都諗咗一陣究竟要點演繹「營長」，最後選擇用低沉的聲線去演，唔知大家有冇留意到我都會講幾句越南文，為咗呢個角色特登去學咗十幾句。」

為咗角色，吳廷燁仲特登去學越南文，相當認真！

點撃下圖重溫他霸氣登場！

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首次拍TVB劇過足戲癮 吳廷燁建議再拍前傳

首次接拍TVB劇集的吳廷燁就直言這次過足戲癮：「第一次正式返嚟TVB拍劇，就part住紅姐（惠英紅）、黑仔（姜皓文）同埋阿Ben（黃智賢），個個都交足戲，大家啲戲又可以撞一撞，真係好好玩。不過就略厭唔夠喉，因為其實呢個角色都好有發揮，如果講埋佢之前經歷過啲咩而變成咁都應該會好睇。（想拍營長前傳？）係呀，後傳都得，因為最後佢未死。」

吳廷燁表示今次拍得好開心，如果有機會會繼續拍TVB劇！

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吳廷燁單身多年 吳廷燁相信緣份：有女士出現都會試！

不過人紅是非多，最近唔少媒體都重提他與張文慈的傳聞，他就笑言：「冇追佢，要追一定搞掂。講笑嘅，唔知點解咁多年都冇嚟個心，大家都冇主動。（有冇發展空間？）佢都係一個好女仔，我都希望有突破，唔會排除呢個可能。（點解單身咁多年？定係冇俾人影到咋？）過往好享受單身生活，好習慣自我，同埋空間。不過，近年都成熟咗，如果緣份真係到，又有個女士出現都會試吓。」

二人多年來都是螢幕情侶！（微博照片）

搬出半山全因照顧90多歲母親

對於有報道指吳廷燁早前由之前的半山寓所，搬入黃大仙鳳德邨公屋居住，他就直言：「係呀，而家對生活冇咩追求，搬返去照顧媽咪。佢都90幾歲，視力又唔好，所以而家要照顧佢，間中都要煮飯畀佢食。以前佢照顧我，而家我照顧返佢！（媽媽有冇催你娶老婆？）以前就有，而家過咗嗰段時間。」雖然吳廷燁擅長演反派角色，但其實私下是一名超孝順的大暖男！

名符其實好男人！（資料圖片）