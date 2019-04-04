鄭秀文IG晒華星歌手舊照勾起回憶：青春一去不來！

有人話，逝去的青春都被封印在舊照片中，只要將舊照拿出來重溫，馬上勾起不少回憶。鄭秀文（Sammi）昨晚（3日）在IG上載一張26年前舊照，不禁大呼：「我的青春小鳥一去不來！」

鄭秀文、許志安、張崇基、張崇德、Coco李玟、車婉婉、梁漢文和陳浩民曾合唱《愛情傻戀La La La》。（影片截圖）

Sammi表示這張舊照是沅沅（車婉婉的本名）傳給她的，而照片中的6人皆是現在還很熟悉的面孔，包括張崇基、張崇德、Coco李玟、車婉婉、鄭秀文和梁漢文。照片可見，當年的Sammi其實跟現在沒有太大分別，只是多少少baby fat。Sammi深深慨嘆今時不同往日：「少女變人妻，金毛強年代的mi，嫩口mi！」而相片中的他們當年還是隸屬華星唱片，可見感情亦相當不錯！

左起：張崇基、張崇德、Coco李玟、車婉婉、鄭秀文和梁漢文。（鄭秀文IG）

有眼尖的網民表示，按照相片中的造型推斷，當時應該是1993年華星唱片推出的《火熱動感93勁秋版》時期所影的照片，而Coco和車婉婉則仍以本名李美林和車沅沅活動！他們6人再加上許志安及陳浩民所合唱的專輯收錄歌曲《愛情傻戀La La La》，亦是不少香港人心目中的80年代經典歌曲呢！

他們當時皆是華星唱片旗下歌手，曾在1993年推出華星合輯《火熱動感93勁秋版》。（網上圖片）