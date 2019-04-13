【鐵探】開Live明撐女友張寶兒冇搞是非　袁偉豪：佢令我更加率直

袁偉豪在前日（4月11日）深夜開Live，講劇的同時，也談及不少私人事。(截圖)

無綫劇集《鐵探》正在播映中，劇內演員袁偉豪在前日（4月11日）深夜開Live與觀眾大談拍攝《鐵探》時遇到的各種事。歷年約2小時的直播中，他分享自己飾演「垶Sir」時遇到的困難，還談及當時自己內心遭受的各種挫折，包括因角色需要而急遽減磅、壓力過大引致甩頭髮、父親患癌離世等問題。（詳細按此：【鐵探】開Live回應木訥負評 袁偉豪認壓力爆燈：控制唔到自己！）

不經不覺，袁偉豪與張寶兒戀情已有2年時間。（資料圖片）

袁偉豪自2016年與前女友岑杏賢分手，並於17年承認與張寶兒拍拖後，戀情一直不被網民祝福。不少網民都十分不看好倆人感情，有網民更直指他與女友張寶兒拍拖後，反而多了負面新聞，在前晚的Live上，他亦少有的公開談論這件事。他說：「有啲人會覺得，點解我同咗張寶兒一齊之後，會多咗咁多呢啲新聞？係咪張寶兒呢個人喺度搞是搞非呢？我可以話畀你知，唔係！但係我可以好肯定話你知，我同咗寶兒一齊之後，我個人係更加率直，更加直接。」



他續說：「可能有時候會令客戶，覺得袁偉豪呢個人係咪太過Straight Forward（直接），或者係咪唔想搵我做嘢呢？我覺得，兩睇啦。我會盡量調較自己嘅態度。我依然冇變嘅係，我對我工作嘅要求，我對對自己工作嘅熱誠係冇變。」