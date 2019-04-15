【英國王室】傳威廉王子偷食凱特閨蜜　梅根仲要踩多腳串爆阿嫂？

英國皇室永遠是八卦雜誌做文章的焦點。當目前大家關注焦點都係大住個肚的梅根（Meghan Markle）同哈里王子的BB幾時生得，「In Touch」雜誌卻將注意力轉到哈里的哥哥威廉身上，指威廉背住老婆凱特同佢個Friend蘿絲偷情，成為皇室成員最新醜聞。該雜誌的同集團刊物「Life & Style」亦跟進此緋聞，用封面故事報導梅根刺激阿嫂凱特，指凱特自己先係老公外遇的罪魁禍首，因為凱特根本唔識得將自己變得更靚、更Sexy，先捉唔實老公的心，等於在凱特傷口上再灑一把鹽。

美國八卦雜誌大肆報導威廉王子背妻偷食的傳聞，同時指梅根與凱特妯娌不和（Life & Style封面）

「Life & Style」咬定梅根與凱特之間確實不和，梅根早就不滿自己經常成為媒體的箭靶，專門挑剔她。一見威廉搞出個大頭佛，就幸災樂禍都嚟唔切，亦藉機串凱特，嫌凱特唔識令自己更有吸引力，先會令老公被好友勾引，串爆凱特自己搞殘自己婚姻。凱特本來已經好傷心，聽了梅根的批評仲難過到喊。

不過，專門串爆八卦的網站反駁，指威廉王子出軌本身已經係個靠唔住的謠言，梅根借機串凱特更加冇根據，兩個人雖然性格有好大的分別，但未到水火不容的地步。

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