【失速藥膏】一開蓋藥膏如「猛虎出籠」狂噴？網民提7大妙招解決

平常除了感冒會去診所看醫生吃藥，平常家裡也會備用一些藥膏以防不時之需，不過藥膏有些設計真的會讓人充滿無奈。有位女網友就提到，自己使用眼藥膏的時候，常常蓋子一打開，藥膏就像「猛虎出籠」一樣，開始網外瘋狂噴出，讓他都擦半天還找不到蓋上蓋子的好時機，而這畫面也讓其他人非常有感，原來大家都曾面臨過這窘況。

有位女網友就提到，自己使用眼藥膏的時候，常常蓋子一打開，藥膏就像「猛虎出籠」一樣，開始網外瘋狂噴出，讓他都擦半天還找不到蓋上蓋子的好時機。（圖片來源：爆怨公社）

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群魔亂舞的藥膏人人有一條。不只眼藥膏，目前不少藥膏都還是這樣的設計，也導致很多人在不知情的狀況下打開蓋子就開始擠，然後藥膏就再也回不去了…「這種藥膏都是這樣啊（攤手），擠一下就噴一堆出來」、「原來大家都有過，還以為自己手殘」、「每次擠這種藥膏就像在跟時間賽跑一樣」、「這種藥膏真的很失控」、「有這種經驗呀，蓋子一打開狂噴出來」。

甚至跟藥膏玩比速度的遊戲。「這我也過，只能找機會趕快蓋上XD」、「要當機立斷，開了一沾馬上關」、「現在都練就一手好功夫，立馬關蓋」、「擦掉趕快蓋上，比速度」、「這個速度要很快，擠完立馬關起來」

藥膏會衝出來的原因？

失控的藥膏讓許多人對它束手無策，而網友也提到會發生這種情況，其實是因為藥膏管內壓力與外面不同，加上觸碰藥膏的手指體溫讓內部空氣膨脹，所以才會一直噴出來。「因為手有溫度，藥膏裏面的空氣膨脹了，藥就被擠出來了，所以擠完在蓋上蓋子之前，不要繼續拿在手上，我都用指甲抓着蓋子」、「因為體溫會讓他融化，一直跑出來，所以擠出來之後要馬上蓋上蓋子！」

網友也推薦許多妙招解決。「要輕輕捏一下尾端，然後馬上蓋起來」、「擠完後反擠就不會了！」、「這個從兩邊比較扁的地方按一下，他就會止啦」、「要從藥管尾端輕輕擠壓，出來一些藥膏後就要停止擠壓，從中間擠壓幾乎是會爆過量的」、「往壓扁後較寬的位置稍微壓一下，就不會再跑出來了，下次可以試一下～」、「多數藥膏差不多都是如此，不要從肚子按，從尾巴輕輕按」、「打開時不要壓，要反擠，就不會一直吐，有些會吸回去」

網友也推薦許多妙招解決，例如「往壓扁後較寬的位置稍微壓一下，就不會再跑出來了，下次可以試一下～」（圖片來源：爆怨公社）

你買的條狀藥膏也有這樣的困擾嗎？以上的方法不妨試試看吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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