【開心速遞】兩年來再拍正劇唔放棄愛回家　大小姐：呢度係我嘅根

林淑敏成為2018年TVB最佳女配角。（資料圖片）

去年《萬千星輝頒獎典禮2018》中，林淑敏憑著《愛·回家之開心速遞》中飾演龍力蓮（大小姐）一角奪得「最佳女配角」獎。她今日（4月14日）出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，說：「呢個獎係對自己一個肯定，又冇話工作特別多咗嘅，都係大家鍾意睇愛回家，所以我喺出面先多咗少少工作，但係一切都係以《愛·回家之開心速遞》為先。」

最近劇情講到，Terry變醒之後，黑化大爆發，令不少人多了留意李偉健。（林迅景攝）

林淑敏表示，自從得到「最佳女配角」後，也多了不少廣告工作：「係多咗啲廣告搵我，酬勞唔算好多，夠食夠住啦，最近仲拍咗保險廣告。」最近被問到，會否在正劇方面投放更多時間。她回答說：「我開過《降魔的2.0》，對我嚟講好新鮮。因為我已經拍咗愛回家兩年幾，出面拍攝個質素同技術好新。我喺呢兩年第一次出去拍正劇，個做法唔同咗，對我嚟講真係學到嘢。喺呢兩年幾嚟算係第一次拍正劇，我自己想繼續試，但係都係以開返愛回家為先，因為呢度係我嘅根。大家都相處得好好，最緊要係做一份自己開心嘅工。」



她續說：「之後故事都會有推進，我同送水輝會有啲經歷，黎振燁（劇內角色：Jacky）又會出返嚟，細佬變醒之後又會繼續醒落去。最開心嘅係每一次你係覺得係一樣嘅嘢，但係暗暗推進，個劇情就已經好多變化，拍處境劇係周不時都可能搵到新鮮感。」