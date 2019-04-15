【勝利醜聞】前未婚妻黃荷娜指控誘使吸毒　朴有天聘請律師應對

韓國男團JYJ成員朴有天的前未婚妻黃荷娜早前因涉嫌吸毒被捕，接受警方盤問時，黃荷娜聲稱被藝人A注射毒品，才成為癮君子，矛頭直指朴有天。雖然朴有天召開記者會，否認向黃荷娜勸誘或注射毒品，自己亦沒有吸毒，但有韓國傳媒在本月12日指出，朴有天與黃荷娜一同被列為吸毒嫌疑人，黃荷娜更稱本來已成功戒毒，今年初卻被朴有天引誘重新吸毒。目前朴有天前已被禁出國。

朴有天經紀公司c-jes今日（15日）表示，已經委任律師着手處理朴有天的案件，目前仍未得知警方傳召朴有天調查的具體日期，如果本周內得知傳召日期，將會通過律師向傳媒轉達。c-jes又稱，以後所有關於朴有天接受警察調查事宜，將通過朴有天的法律代理人許可，才能向傳媒轉達最新消息。

朴有天早前舉行記者會，否認向黃荷娜誘使和注射毒品。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

黃荷娜不只是朴有天的前未婚妻，同時亦是韓國大企業南陽企業創辦人外孫女，更是爆發「勝利門」事件的夜店，Burning Sun老闆之一李文浩的前女友。Burning Sun職員趙某2016年因涉嫌吸食、購買、出售冰毒被判有期徒刑2年零6個月，緩刑3年，雖然趙某稱與黃荷娜吸毒，並從黃荷娜手上獲得冰毒，但黃荷娜疑受到警察包庇未被起訴，引發韓國民眾爭議。

黃荷娜早前涉嫌吸毒，被警方拘捕。（網上圖片）

黃荷娜聲稱本來已成功吸毒，卻在朴有天引誘下再吸冰毒。（網上圖片）