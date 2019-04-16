【收視滯後報告】《鐵探》打破《開心速遞》紀錄　不過有隱憂！

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月1日至4月7日。如果大家一直有留意，《愛•回家之開心速遞》已經連續11周勇奪收視冠軍，不過今個星期要斷纜了，事關新上的《鐵探》在本周收視有27.8點，比《愛•回家之開心速遞》的27.7點高出0.1點，贏了一個馬鼻。

《鐵探》首周收視高收其實絕不驚奇，有著強勁的卡士支撐，亦是香港觀眾十分喜愛的警匪片，而且TVB一早已大肆宣傳，首集更創下29.5點收視，是2018年至今最高的首集紀錄，開局絕對理想。

紅仔對黑仔，絕對係收視保證！（劇照）

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雖然《愛•回家之開心速遞》紀錄被打破，但其實它並沒有下跌的跡象，收視依然保持27點以上。而《鐵探》究竟在再下一個星期能否繼續贏依然是一個問題，因為觀其首集29.5點，首周平均27.8點，明顯收視是一直慢慢下滑，《愛•回家之開心速遞》所強之處是在於穩定，《鐵探》若果首周已經下跌收視，未必可以長期壓得住它。不過，綜觀之前首集收視好的劇集，例如《大帥哥》、《BB來了》、《跳躍生命線》等，依然可以保持全劇平均28點以上，《鐵探》希望亦可以做到這個紀錄。