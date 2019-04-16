【黃心穎許志安】《堅離地愛堅離地》傳抽起　佢先係最大受害者

黃心穎與許志安今日於車廂親熱的片段流出，立即引起全城哄動，事後多方討論，男方亦決定於晚上開記者會交代事件。今次黃心穎出事，至今仍未有任何交代，不過已經收到消息，TVB將會對她作出處理，第一件事就是抽起本來緊接《鐵探》播放的《堅離地愛堅離地》，事關該劇的第二女主角是黃心穎。

今次負面事件對黃心穎的事業一定超大打擊，除了形象盡毀外，早前拍下的劇亦好大機會被抽起，永無超生之日。

黃心穎和許志安於4月3日參與友人聚會，心穎還自己post相在IG。（IG圖片）

佢哋兩個好多共同朋友，影合照時間唔中都幾親密。

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除了本身即將要播放的《堅離地愛堅離地》，早前上年年頭已經拍完的《丫鬟大聯盟》本身已經傳被要放入倉底，加上這件事相信更是入硬倉底。另外還有一套，上年年中拍完，有鍾景輝、吳岱融、羅冠蘭及龔慈恩領銜主演的《牛下女高音》也是黃心穎做女一，相信也有一後時間不會出現。還有一套，重頭劇《法證先鋒IV》，不過黃心穎只是第三女主角，而且由於這是主打重頭劇，未必會影響播放，但有可能會刪減角度。

黃心穎其實仲有好多劇未播，今次真係大鑊喇！（IG圖片）

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而這件事最大的受害者，當然是兩位主角的另一件，鄭秀文和馬國明，但其實有另一位人兄都相當無辜，事關他跟黃心穎分別在《堅離地愛堅離地》和《牛下女高音》拍檔，都是男主角，就是張振朗(Owen)。對於《堅離地愛堅離地》傳被抽起，Owen在接受《香港01》訪問時表示：「未收到任何消息，都係等公司安排喇！。」