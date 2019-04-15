【專訪】袁富華含淚感激前輩高本納：劇壇能夠令我佩服嘅人唔多

在剛完結的第38屆香港電影金像獎獲選「最佳男配角」的袁富華，入行超過30年的他，在這幾個月可說是豐收，先在上年年尾於第55屆金馬獎獲得「最佳男配角」，今月月頭再於香港舞台劇獎獲得「最佳男配角（喜劇/鬧劇）」，攞獎可謂攞到手軟。在此之前，大家對袁富華最深的印象，最多就只在《喜劇之王》中「你唔係外賣仔」的一場戲，其實他出演過的電影大大小小也有起碼50部，而且，他還是一名著名的舞台劇者。

中英劇團在港40周年，袁富華應邀出席展覽。（葉志明攝）

早前，袁富華為中英劇團成立40周年而到訪在文化中心舉行的展覽，原來他經中英劇團有莫大的關係。在中學畢業並出來社會打工後，袁富華開始感受到自己的戲劇的興趣，曾經加入過沙田話劇團，其後在1988年獲中英劇團招聘為全職劇團演員。

袁富華看見展覽上的相片，興趣地向記者介紹，當中自己也有在內。（葉志明攝）

這都是袁富華在中英劇團參演過的舞台劇劇照，佢自己如數家珍，記憶相當清楚，你又認唔認得？（葉志明攝）

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時間去到袁富華還未加入中英劇團前，當時他只是一個業餘話劇者，於壽臣劇院欣賞《嬉春酒店》，那時有開放式綵排給觀眾，他回憶道：「我好記得當時佢哋有模擬一幢電梯，嗰啲位唔係好準佢哋會再嚟過，覺得好魔幻。嗰時一個剛剛接觸話劇嘅小伙子，廿歲出頭，好Amazing，同埋會覺得Art Artist就係擺咗出嚟，當時完全係風靡當時嘅劇壇。」

睇過中英劇團的劇場，令袁富華對話劇更有興趣。（葉志明攝）

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在1887年的聖誕節，適逢中英劇團招人，有朋友叫袁富華不如去試試。當時已經踏入話劇界，於沙田話劇團演戲的他也覺得值得一試，雖然已過報名期，但仍然獲得面試機會，而他的面試官就是當時中英劇團的藝術總監高本納(Bernard Goss)先生。「亦都係佢請我嘅，但好遺憾我冇排過佢嘅戲。」袁富華指面試完後，隔了半年才有被招入團的消息，原因是高本納先生重病在身，他說：「係癌症，其實佢哋最後排緊佢嘅戲嘅時候，遺作係一個重演劇叫做《仲夏夜之夢》，佢一路排緊都係一路靠葡萄糖水支撐。認識到一個人愛劇場係可以係咁樣，我估中英嗰時嗰班演員個成長就係因為高本納先生，將一啲咁新嘅戲劇元素帶返嚟香港，劇壇能夠令我佩服嘅人唔多，高本納先生係其中一個。」

講起高本納先生，袁富華淚灑當場。（葉志明攝）

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袁富華將高本納視為自己的榜樣，無論在劇場或電影，高本納的態度令他不停鞭策自己，他說：「嗰時成日講我哋要死在舞台上，其實我已經遇到一個藝術家，佢其實已經係死在舞台上，嗰種唔係一種咒語，係佢真係將個生命擺咗喺呢樣嘢上面。我當然冇佢咁偉大，只不過佢呢樣嘢不斷咁鞭策緊我自己。」所以之後無論遇到甚麼困難和辛酸，被人覺得自己很坎坷，袁富華依然感覺良好，一直做自己喜愛做的事，「當你自怨自艾嘅時候，你就完全被嗰種負能量拖垮你整個人。」