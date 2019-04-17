【多圖】BTS舉行新碟懇談會　SUGA：不會出現第二個防彈少年團

韓國人氣男團BTS防彈少年團今日（17/4）現身首爾東大門設計廣場，出席新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》全球記者懇談會，7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA向來自近150個國家的傳媒介紹新專輯，以及BTS防彈少年團的發展之路。

BTS防彈少年團今日舉行新碟懇談會。（Viu《K1頭條》提供）

BTS新碟懇談會吸引近150個國家傳媒採訪。（Viu《K1頭條》提供）

SUGA在懇談會上提及，BTS防彈少年團雖然有很多與別不同之處，但也有很多相似之處，最獨特的是一直為BTS熱烈應援的A.R.M.Y.（BTS防彈少年團粉絲）而今後亦不會出現第二個防彈少年團：「我們從小也有敬仰的英雄人物，最終我成為了防彈少年團。比起成為下一個誰，再出現另一個帥氣的藝人不是更好嗎？」

V的藍色頭髮頗為亮眼。（Viu《K1頭條》提供）

另外，BTS出道至今甚少傳出緋聞和非議，SUGA則明言是防彈少年團成員自出道起便會自我約束：「出道初期我們談過不少自我管理、約定、規定等話題，亦談過不少有關我們影響力的話題，自然成為（彼此之間）不是約定的約定，我們也知道要報答粉絲的愛（而自我管理）」

SUGA在懇談會提及BTS甚少出現緋聞和爭議的原因。（Viu《K1頭條》提供）