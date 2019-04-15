《Running Man》翻跳BTS防彈少年團舞蹈　劉在錫：未跳就覺得抱歉

昨天（14日）播出的《Running Man》為全昭旻生日特輯，其餘7位主持人劉在錫、池錫辰、金鐘國、Haha、宋智孝、李光洙和梁世燦，則要通過各個任務，在全昭旻完成與嘉賓的約會清單前，追撃到她的所在位置。其中一個任務中，7人需要翻跳BTS防彈少年團《IDOL》的舞蹈，果然如製作組所料，笑料百出。

其中一關中，7位主持需要即場向老師，學習BTS防彈少年團大熱歌《IDOL》的舞蹈，更心口掛着BTS成員的名牌，絕不馬虎。可是組合的舞步出名難度高，不可能在短時間內學識外，對舞蹈底子不深的主持人來說，尤其困難。手長腳長的李光洙飾演柾國一角，不過就跳到殭屍上身一樣，連劉在錫都要講：「未開始跳就覺得對不起了。」表示對BTS防彈少年團非常抱歉。練習到一半，劉在錫又突然脫下長褲，僅穿上一條緊身的運動Legging，被其他主持禁止上鏡，認真無厘頭。

Haha掛上V的名牌後，被其他主持笑他不自量力。（影片截圖）

每當《Running Man》成員要挑戰舞蹈，當然不能忽視李光洙的存在感。（影片截圖）

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正式挑戰時，7位主持由進場開始就擺出偶像專有的表情，跳得有模有樣。可是《Running Man》當然不會一次性挑戰成功，因池錫辰跳錯動作和數錯拍子，兩次連續的失誤，令任務失敗。自稱舞王的劉在錫更親切地教授池錫辰，用食物名稱數拍子，稱之為舞痴間的教授方法。幸好7人齊心合力下，最終亦挑戰成功，不少觀眾都留言表示「跳得比我更好」，大讚7位主持順利在短時間內，還原BTS防彈少年團高難度的舞蹈。

7人努力練習BTS防彈少年團的《IDOL》後，終於在第三次挑戰中成功。（影片截圖）