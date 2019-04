【多圖】BTS防彈少年團邀Halsey拍MV　女方直言太緊張不敢望Jimin

「世界彈」BTS防彈少年團昨天(12日)推出第6張迷你專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,回歸韓國樂壇。7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA,是次雖然選擇率先在美國展開宣傳,可是韓國的A.R.M.Y(BTS防彈少年團粉絲)也落力為偶像刷音源,受着國外和海外粉絲的喜愛。這次主打歌《Boy With Luv》更找來美國歌手Halsey合作,當中亦發生了不少趣事。