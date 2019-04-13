【多圖】BTS防彈少年團邀Halsey拍MV　女方直言太緊張不敢望Jimin

「世界彈」BTS防彈少年團昨天（12日）推出第6張迷你專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》，回歸韓國樂壇。7位成員柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA，是次雖然選擇率先在美國展開宣傳，可是韓國的A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）也落力為偶像刷音源，受着國外和海外粉絲的喜愛。這次主打歌《Boy With Luv》更找來美國歌手Halsey合作，當中亦發生了不少趣事。

BTS防彈少年團昨天帶着新歌《Boy With Luv》回歸後，只是花了短短2小時52分鐘就衝破一千萬次點撃率，成績可說是非常優秀。另一邊是次專輯，包括主打歌及6首收錄曲亦成功登上韓國各大音源榜，更一度因在線人數太多，導致Melon音源榜癱瘓。雖然BTS防彈少年團是次選擇以美國為起點，做新碟宣傳，可是從韓國國內的數字可見，本地A.R.M.Y仍非常落力衝銷量刷音源，絕對是7位成員背後最大的後盾。

BTS防彈少年團在電台大爆，Halsey因為太緊張而不敢與Jimin對望。（影片截圖）

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Halsey親自在Twitter回應「I WAS NERVOUS!!!!!」，反應獲粉絲大讚可愛。（網上截圖）

J-Hope、Jimin、Jin、柾國MV花絮照：

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是次主打歌《Boy With Luv》，組合特別邀請美國唱作女歌手Halsey合作。Halsey是眾所周知的A.R.M.Y，幾次不同場合的見面後，終於促成合作，粉絲也非常期待。昨天BTS防彈少年團出席美國電台訪問時，分享了不少拍攝MV的趣事。他們提及MV中有Jimin與Halsey對跳的場面，可是女方太過害羞，因而無法與Jimin四目交投。RM講到：「Halsey從來沒有看過Jimin，她只是看着鏡頭。」引來大家的笑聲。沒想到Halsey竟在Twitter上回應「I WAS NERVOUS!!!!!」指自己太緊張，其後她補充「我只是因為從來沒有跳過舞而緊張」，亦提及7位成員在拍攝期間非常照顧她。

BTS防彈少年團邀請Halsey合作拍MV，可說是讓她追星成功！（影片截圖）

RM、Suga、V MV花絮照：