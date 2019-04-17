【多圖】AKB48矢作萌夏人氣急升　或為組合扭轉劣勢？

近年日本女團AKB48的人氣成員紛紛畢業，包括小嶋陽菜、渡邊麻友、山本彩，還有即將於本月底畢業的指原莉乃等，加上受到NGT48欺凌事件影響，AKB48的人氣日漸下滑，連帶年度總選也宣布取消。AKB48粉絲憂心組合不只未能登上NHK「紅白歌唱大賽」舞台，更有可能面臨解散危機。因此，入團僅一年的成員矢作萌夏被視為AKB48新一代支柱，以圖挽回組合目前劣勢。

矢作萌夏是AKB48人氣急升成員之一。（網上圖片）

今年17歲的矢作萌夏過往是組合Le Petite Fleurie成員，2016年曾參與AKB48第16期生徵選並成功通過審查，成為69名受驗生（意指考生）之一。雖然矢作萌夏人氣高企，惟最終未能成功入選，成為AKB48成員。2017年，矢作萌夏再接再厲，參與第3期AKB48團體選秀會議，最終於2018年初成功加入AKB48，擔任Team K研究生。同年12月，矢作萌夏在AKB48 13周年劇場公演獲升格成為正式成員，同一時間宣布矢作萌夏於今年1月，以研究生名義舉行個人演唱會，為AKB48史上首位研究生開個唱。

矢作萌夏開創AKB48歷史，成為首位開個唱的研究生。（網上圖片）

矢作萌夏的姊姊是SKE48前成員矢作有紀奈。（網上圖片）

矢作萌夏自去年加入AKB48後，其握手會名額長期爆滿，原因不只是矢作萌夏外貌精緻可愛，身材亦頗有睇頭，而且矢作萌夏在握手會上對粉絲態度熱情，矢作萌夏在2月19日播出的節目《AKBINGO!》提及在握手會如何與粉絲交流：「我會握住粉絲的手，慢慢將對方的手拉近我……如果這樣做可以受歡迎，也不是甚麼壞事。」原來矢作萌夏胞姊，SKE48成員矢作有紀奈提及，人氣成員須田亞香里指出要在握手會突圍而出，必須要做出與眾不同的舉動。

矢作萌夏在握手會人氣爆燈，全因有獨特的對應技巧。（網上圖片）

矢作萌夏具備外貌和實力，獲得高橋朱里等AKB48前輩支持。（網上圖片）

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現時矢作萌夏已成為AKB48的力捧成員，不只獲選成為第55張單曲《回憶上心頭DAYS》的選拔成員，又接替5月畢業的高橋朱里，擔任富士電視台節目《Mirai Monster》副主持人，亦獲多本雜誌邀請拍攝寫真，今年7月更會推出首本個人寫真集。此外，矢作萌夏在今年初舉行的「AKB48歌唱力決定戰」獲得第2名，可見矢作萌夏不只外貌吸引，實力亦相當不俗，難怪會得到指原莉乃、高橋朱里、岡田奈奈、峯岸南等前輩喜愛。至於矢作萌夏會否令AKB48重返輝煌，仍然有待觀察。

矢作萌夏能否為AKB48力挽狂瀾呢？（網上圖片）

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